"Бедные люди!" Геращенко сообщил, что на Донбассе начали массово грабить квартиры эвакуированных людей

По данным СМИ, в Донецке и Макеевке ограбили около 100 квартир Фото: ЕРА

Геращенко распространил сообщение, в котором говорится, что в Донецке и Макеевке ограбили около 100 квартир эвакуированных граждан, из них 56 – в Донецке и 42 – в Макеевке.

В сообщении также говорится, что мародеры могли грабить целенаправленно, используя списки эвакуированных.

"На оккупированных территориях начался массовый грабеж квартир и домов тех несчастных украинцев, которых силой заставили эвакуироваться. Бедные люди!" – написал Геращенко.