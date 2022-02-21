ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Бедные люди!" Геращенко сообщил, что на Донбассе начали массово грабить квартиры эвакуированных людей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным СМИ, в Донецке и Макеевке ограбили около 100 квартир
По данным СМИ, в Донецке и Макеевке ограбили около 100 квартир
Фото: ЕРА

На оккупированной Россией украинской территории начался массовый грабеж квартир и домов эвакуированных людей. Об этом 20 февраля сообщил в Telegram советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Геращенко распространил сообщение, в котором говорится, что в Донецке и Макеевке ограбили около 100 квартир эвакуированных граждан, из них 56 – в Донецке и 42 – в Макеевке.

В сообщении также говорится, что мародеры могли грабить целенаправленно, используя списки эвакуированных.

"На оккупированных территориях начался массовый грабеж квартир и домов тех несчастных украинцев, которых силой заставили эвакуироваться. Бедные люди!" – написал Геращенко.

Контекст:

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти заявляли, что западные страны преувеличивают опасность.

Министр обороны Украины Алексей Резников 14 февраля заявил, что вблизи границы Украины находится 125 тыс. наземного компонента войск РФ. По его словам, в настоящее время Россия не создала наступательные ударные группировки ни на одном из участков вблизи границы Украины.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации. СШАНАТО и Украина заявляли, что пока не видят существенного отвода российских войск от украинских границ.

17 февраля Байден заявил, что риски вторжения РФ в Украину, несмотря на заявления россиян об отводе войск, сохраняются и нападение может случиться в течение нескольких ближайших дней.

Блинкен 19 февраля заявил, что возле границ Украины Россия накопила 150 тыс. военных.

17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны более 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий.

Теги: Россия, Донецк, Украина, Донбасс, Макеевка, нападение, эвакуация, Антон Геращенко, российская агрессия, украинцы, мародеры, война в Украине, квартира
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ефросинина о русском языке: Я не забираю у вас ваш родной язык и прошу не запрещать мне мой
Ефросинина о русском языке: Я не забираю у вас ваш родной язык и прошу не запрещать мне мой
"Привыкаю к своему новому телу". Звезда сериала "Школа" Тринчер показала тело после пластической операции
"Привыкаю к своему новому телу". Звезда сериала "Школа" Тринчер показала тело после пластической операции
  "Все говорят, что я купил место". Судья "Танці. World of Dance" Кот рассказал, как его жена-танцовщица стала ведущей этого проекта
  "Все говорят, что я купил место". Судья "Танці. World of Dance" Кот рассказал, как его жена-танцовщица стала ведущей этого проекта
"Сними это немедленно". В сети раскритиковали новый образ Наташи Королевой
"Сними это немедленно". В сети раскритиковали новый образ Наташи Королевой
Новой возлюбленной 50-летнего Илона Маска стала 27-летняя актриса из Австралии – СМИ
Новой возлюбленной 50-летнего Илона Маска стала 27-летняя актриса из Австралии – СМИ
"Калаш" хорош", "Не надо так шутить". Каменских показала ролик со звуками выстрелов и выставила декольте крупным планом
"Калаш" хорош", "Не надо так шутить". Каменских показала ролик со звуками выстрелов и выставила декольте крупным планом
"Смотри, какие мы еще зеленые". Невеста бывшего мужа Ани Лорак показала, как выглядела шесть лет назад
"Смотри, какие мы еще зеленые". Невеста бывшего мужа Ани Лорак показала, как выглядела шесть лет назад
"Е-е-е, дальше больше". Дорофеева снялась с расставленными ногами
"Е-е-е, дальше – больше". Дорофеева снялась с расставленными ногами
  "Хедхантеры были". Кухар прокомментировала свое возможное назначение на должность министра культуры
  "Хедхантеры были". Кухар прокомментировала свое возможное назначение на должность министра культуры
Брежнева рассказала, почему на ее Дне рождения не было Валерия Меладзе и Джанабаевой
Брежнева рассказала, почему на ее Дне рождения не было Валерия Меладзе и Джанабаевой
  "Это шантаж. Бесят и те, и другие". Тина Кароль рассказала, как реагирует на вероятность вторжения РФ в Украину
  "Это шантаж. Бесят и те, и другие". Тина Кароль рассказала, как реагирует на вероятность вторжения РФ в Украину
"Кошка", "Красотка". Водонаева снялась в мокром купальнике
"Кошка", "Красотка". Водонаева снялась в мокром купальнике
  "Нет логики. Путин и так стреляет по своим ногам". Ющенко прокомментировал Осадчей вероятность вторжения РФ в Украину
  "Нет логики. Путин и так стреляет по своим ногам". Ющенко прокомментировал Осадчей вероятность вторжения РФ в Украину
"Девчонки нарядились". Галкин показал, в чем Пугачева отправилась на шопинг с подросшей дочерью
"Девчонки нарядились". Галкин показал, в чем Пугачева отправилась на шопинг с подросшей дочерью
"52 года. Огонь". Лопес в танце засветила ягодицы в стрингах с нижнего ракурса
"52 года. Огонь". Лопес в танце засветила ягодицы в стрингах с нижнего ракурса
"Самые милые котики", "Плачу от умиления". Муж беременной Maruv крупным планом показал ее округлившийся живот
"Самые милые котики", "Плачу от умиления". Муж беременной Maruv крупным планом показал ее округлившийся живот
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Анфиса, вас взломали?" 44-летняя Чехова позировала на балконе без одежды (140725)
2
"Она гавкала, кричала, прыгала. Делала все, чтобы сбить". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала, как отреагировала на подлость конкурентки (69628)
3
Эллерт после шестимесячного перерыва в работе со студией "Квартал 95" выставил на продажу автомобиль (37930)
4
"Получились очень вкусные", "Пышненькие". Кулинарный блогер показала, как готовить оладьи на кефире. Видео (34930)
5
"Точно мужчина", "Это не женщина". В сеть попали фото 41-летней супермодели Бундхен, сделанные во время пробежки (32725)
6
Как выглядят звездные женщины без макияжа и Photoshop: 10 фото (27973)
7
Вера Алентова кардинально сменила имидж в канун 80-летнего юбилея, и пользователи сети сравнили ее с героиней фильма "Круэлла" (27663)
8
"На день рождения фото с задом. Мир сошел с ума". Яма поделился откровенным снимком жены (22362)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS