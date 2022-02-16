Столтенберг: Похоже, что Россия продолжает наращивать военную мощь

Столтенберг: Мы слышим сигналы из Москвы о готовности продолжать дипломатические усилия. Но до сих пор мы не наблюдаем никакой деэскалации на местах Фото: nato.int

"Министры обороны стран НАТО встретятся сегодня и завтра, чтобы обсудить серьезные вызовы для европейской безопасности. И мы слышим сигналы из Москвы о готовности продолжать дипломатические усилия. Но до сих пор мы не наблюдаем никакой деэскалации на местах. Напротив, похоже, что Россия продолжает наращивать военную мощь", – сказал Столтенберг.

Он сообщил, что РФ не предоставила ответ на письменные предложения по вопросам, которые Альянс готов обсуждать с Москвой. Эти предложения России передали 26 января.

"Мы продолжим направлять России очень четкий сигнал о том, что мы готовы сесть за стол переговоров и провести обсуждения с ней. Но в то же время мы готовы к худшему. И если Россия снова вторгнется в Украину, это ей дорого обойдется. И мы будем продолжать разоблачать планы и действия России, чтобы затруднить ей проведение агрессивных действий против Украины", – добавил генеральный секретарь НАТО.

Столтенберг выразил надежду, что Россия вступит в конструктивный диалог, и напомнил о готовности НАТО к переговорам.