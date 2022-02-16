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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Столтенберг: Похоже, что Россия продолжает наращивать военную мощь

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Столтенберг: Мы слышим сигналы из Москвы о готовности продолжать дипломатические усилия. Но до сих пор мы не наблюдаем никакой деэскалации на местах
Столтенберг: Мы слышим сигналы из Москвы о готовности продолжать дипломатические усилия. Но до сих пор мы не наблюдаем никакой деэскалации на местах
Фото: nato.int

НАТО не видит деэскалации со стороны России. Об этом 16 февраля перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе заявил генеральный секретарь Альянса, текст его выступления приводит сайт НАТО.

"Министры обороны стран НАТО встретятся сегодня и завтра, чтобы обсудить серьезные вызовы для европейской безопасности. И мы слышим сигналы из Москвы о готовности продолжать дипломатические усилия. Но до сих пор мы не наблюдаем никакой деэскалации на местах. Напротив, похоже, что Россия продолжает наращивать военную мощь", – сказал Столтенберг. 

Он сообщил, что РФ не предоставила ответ на письменные предложения по вопросам, которые Альянс готов обсуждать с Москвой. Эти предложения России передали 26 января

"Мы продолжим направлять России очень четкий сигнал о том, что мы готовы сесть за стол переговоров и провести обсуждения с ней. Но в то же время мы готовы к худшему. И если Россия снова вторгнется в Украину, это ей дорого обойдется. И мы будем продолжать разоблачать планы и действия России, чтобы затруднить ей проведение агрессивных действий против Украины", – добавил генеральный секретарь НАТО. 

Столтенберг выразил надежду, что Россия вступит в конструктивный диалог, и напомнил о готовности НАТО к переговорам. 

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации. В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

По данным Минобороны Украины на 8 февраля 2022 года, вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни

ЦРУ считает, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Об этом 11 февраля сообщал, ссылаясь на источники, немецкий журнал Der Spiegel.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля 2022 года Днем единения. "Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", – сказал он. 

Зеленский заявил, что Украинское государство "сильно как никогда", а руководство страны готовит "достойные ответы на все возможные агрессивные действия". Резников сказал, что армия "полностью готова выполнять свои задачи". 

15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом.

В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения "Союзная решимость – 2022". В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, переговоры, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе, письмо
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