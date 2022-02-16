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"Продам гараж на Соломе". Украинцы потроллили трансляцию Reuters с Майдана и российское посольство. Видео

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Reuters потроллила компания Dronarium
Reuters потроллила компания Dronarium
Скришот: Reuters / Twitter

16 февраля трансляцию Reuters, которую агентство вело с Майдана Незалежности в ожидании вторжения России, потроллили. В 12.49 в кадре появился дрон с объявлением "Продам гараж на Соломе" и номером телефона: 044-244-09-63.

Таким образом компания Dronarium, которая занимается аэрофотосъемкой с помощью дронов, передала привет агентству, отмечается в Facebook Dronarium. 

https://www.facebook.com/DronariumUkraine/posts/5298443026874982

В YouTube стрим Reuters с Майдана сейчас недоступен.

Скриншот: Reuters / YouTube
Скриншот: Reuters / YouTube

Однако он есть в Twitter агентства. Увидеть дрон можно на последних семи минутах трансляции. 

Также запись троллинга обнародовал в Facebook видеоредактор "Украинской правды" Эльдар Сарахман. 

https://www.facebook.com/E.Sarakhman/videos/1280970989074036/

Журнал Bird In Flight обратил внимание на номер телефона, который оставили для связи авторы "объявления" – это один из контактных номеров посольства РФ в Киеве. 

"Вчера Reuters запустил онлайн-трансляцию с киевского Майдана, а сегодня дрон с объявлением рекламирует в эфире гараж. Только вместо номера владельца – телефон российского посольства", – иронизируют авторы поста. 

Контекст:

Стрим Reuters озаглавлен "Вид на площадь Майдан в Киеве на фоне российско-украинского кризиса". Около 2.00 16 февраля по киевскому времени его смотрели 8,3 тыс. человек, к утру число зрителей уменьшилось, всего его просмотрели более 600 тыс. человек.

Украинцы раскритиковали агентство, а сотрудник Reuters в Украине Сергей Каразий заявил, что речь не идет о "подготовке к бомбардировкам столицы" – просто, учитывая, что Украина сейчас стала главной темой мировых новостей, агентство хочет показать своим читателям и зрителям, "как эта Украина выглядит". По его словам, трансляцию запустили пять дней назад. 

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

ЦРУ США считает, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Об этом 11 февраля сообщал, ссылаясь на источники, немецкий журнал Der Spiegel.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению, 14 февраля он повторил это

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации. В НАТО отметили, что пока не видят реальных признаков деэскалации и сокращения количества российских войск.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Майдан, вторжение, трансляция, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе, Reuters, троллинг
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