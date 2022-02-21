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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Беларуси находятся 9 тыс. российских военных, этого недостаточно для нападения на Киев – Резников

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Резников проведет телефонный разговор с министром обороны Беларуси
Резников проведет телефонный разговор с министром обороны Беларуси
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

На территории Беларуси у границ с Украиной находятся 9 тыс. российских военных, этого контингента недостаточно для нападения на Киев. Об этом 21 февраля во время брифинга сказал министр обороны Украины Алексей Резников, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

"По нашим данным, там 9 тыс. представителей вооруженных сил РФ, плюс техника, оборудование, включая ракетное вооружение. Но я хочу сказать, что такого контингента [для нападения на Киев недостаточно] – для тех, кто рассказывает, что будет нападение на Киев с белорусской стороны, извините, это смешно звучит", – отметил министр.

По его словам, такого количества военных и техники достаточно только для запугивания.

"Начались учения в Приднестровье, чтобы мы с вами напряглись, отвлекали наш с вами ресурс, расфокус чтобы произошел", – считает Резников.

Он планирует провести сегодня телефонный разговор с министром обороны Беларуси.

Отказ России выводить воска из Беларуси после даты завершения учений "Союзная решимость – 2022" свидетельствует о подготовке к новому вторжению в Украину. Об этом 20 февраля заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Контекст:

На фоне скопления российских войск возле украинской границы РФ и Беларусь объявили о проведении совместных учений "Союзная решимость – 2022". 18 января в Беларусь начали прибывать подразделения вооруженных сил РФ. В начале февраля стартовал первый этап учений.

В Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может "создать предлог для возможного вторжения" в Украину по нескольким направлениям. В МИД Беларуси назвали это заявление "набором фантазий и страшилок".

Европейские депутаты и американские конгрессмены в совместном заявлении 24 января назвали оккупацией ввод российских войск в Беларусь.

Соединенные Штаты, их союзники и партнеры примут ответные меры против Беларуси, если ее территория будет использована для вторжения РФ в Украину, предупредил спикер Госдепартамента США Нед Прайс 25 января.

В МИД и минобороны Беларуси обещали, что по окончании учений 20 февраля все российские военные вместе с техникой покинут страну. Однако 20 февраля глава минобороны страны Виктор Хренин объявил, что учения будут продолжены.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, военные, вооружение, Алексей Резников, война в Украине, учения, российские военные
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