В Беларуси находятся 9 тыс. российских военных, этого недостаточно для нападения на Киев – Резников

"По нашим данным, там 9 тыс. представителей вооруженных сил РФ, плюс техника, оборудование, включая ракетное вооружение. Но я хочу сказать, что такого контингента [для нападения на Киев недостаточно] – для тех, кто рассказывает, что будет нападение на Киев с белорусской стороны, извините, это смешно звучит", – отметил министр.

По его словам, такого количества военных и техники достаточно только для запугивания.

"Начались учения в Приднестровье, чтобы мы с вами напряглись, отвлекали наш с вами ресурс, расфокус чтобы произошел", – считает Резников.

Он планирует провести сегодня телефонный разговор с министром обороны Беларуси.

Отказ России выводить воска из Беларуси после даты завершения учений "Союзная решимость – 2022" свидетельствует о подготовке к новому вторжению в Украину. Об этом 20 февраля заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.