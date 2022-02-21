В Беларуси находятся 9 тыс. российских военных, этого недостаточно для нападения на Киев – Резников

"По нашим данным, там 9 тыс. представителей вооруженных сил РФ, плюс техника, оборудование, включая ракетное вооружение. Но я хочу сказать, что такого контингента [для нападения на Киев недостаточно] – для тех, кто рассказывает, что будет нападение на Киев с белорусской стороны, извините, это смешно звучит", – отметил министр.
По его словам, такого количества военных и техники достаточно только для запугивания.
"Начались учения в Приднестровье, чтобы мы с вами напряглись, отвлекали наш с вами ресурс, расфокус чтобы произошел", – считает Резников.
Он планирует провести сегодня телефонный разговор с министром обороны Беларуси.
Отказ России выводить воска из Беларуси после даты завершения учений "Союзная решимость – 2022" свидетельствует о подготовке к новому вторжению в Украину. Об этом 20 февраля заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
На фоне скопления российских войск возле украинской границы РФ и Беларусь объявили о проведении совместных учений "Союзная решимость – 2022". 18 января в Беларусь начали прибывать подразделения вооруженных сил РФ. В начале февраля стартовал первый этап учений.
В Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может "создать предлог для возможного вторжения" в Украину по нескольким направлениям. В МИД Беларуси назвали это заявление "набором фантазий и страшилок".
Европейские депутаты и американские конгрессмены в совместном заявлении 24 января назвали оккупацией ввод российских войск в Беларусь.
Соединенные Штаты, их союзники и партнеры примут ответные меры против Беларуси, если ее территория будет использована для вторжения РФ в Украину, предупредил спикер Госдепартамента США Нед Прайс 25 января.
В МИД и минобороны Беларуси обещали, что по окончании учений 20 февраля все российские военные вместе с техникой покинут страну. Однако 20 февраля глава минобороны страны Виктор Хренин объявил, что учения будут продолжены.