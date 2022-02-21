Глава МИД Литвы: Российские войска остаются в Беларуси. Это явная подготовка к нападению на Украину в сторону Киева

"Российские войска остаются в Беларуси, нарушая все гарантии вывода. Это явная подготовка к нападению на Украину в сторону Киева и ползучая аннексия Беларуси: переломный момент для безопасности стран НАТО, граничащих с Беларусью, – Литвы, Латвии и Польши", – написал он.

По его словам, в этой ситуации укрепление НАТО и введение санкций ЕС уместны.

Russian troops stay on in Belarus violating all guarantees to withdraw. It's a clear preparation to attack Ukraine towards Kyiv & creeping annexation of Belarus: game-changer for security of NATO countries bordering Belarus: * ! NATO reinforcements & EU sanctions are in order — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) February 20, 2022

В МИД и минобороны Беларуси обещали, что по окончании учений 20 февраля все российские военные вместе с техникой покинут страну. Однако 20 февраля глава минобороны страны Виктор Хренин объявил, что учения будут продолжены.

Это решение повышает озабоченность по поводу вторжения в Украину, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что решение оставить российские войска в Беларуси было ожидаемым.