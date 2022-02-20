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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы заранее приняли меры". В Минобороны Украины назвали предсказуемым продолжение учений РФ и Беларуси

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Резников: С каждым днем все больше людей будут осознавать, что мы действительно защищаем Европу
Резников: С каждым днем все больше людей будут осознавать, что мы действительно защищаем Европу
Фото: mil.gov.ua

Решение президента РФ Владимира Путина и считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко продолжить учения "Союзная решимость – 2022", которые должны были завершиться 20 февраля, ожидаемо.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил 20 февраля, сообщает сайт украинского оборонного ведомства.

Резников, комментируя ситуацию с обострением на Донбассе и поток российских фейков об этом, сказал, что "враг пытается расшатать Украину изнутри, запугать и принудить к капитуляции". "Мы устоим. Мы уже сломали вражеский сценарий, потому что были готовы к нему", – подчеркнул Резников.

"Также было предсказуемо продолжение учений в Беларуси, и мы заранее приняли соответствующие меры. С каждым днем все больше людей будут осознавать, что мы действительно защищаем Европу. Это откроет возможности для новых союзов и увеличения поддержки на разных уровнях", – добавил он.

В МИД и минобороны Беларуси обещали, что по окончании учений 20 февраля все российские военные вместе с техникой покинут страну. Однако 20 февраля глава минобороны страны Виктор Хренин объявил, что учения будут продолжены.

Это решение повышает озабоченность по поводу вторжения в Украину, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации. В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

18 января в Беларусь начали прибывать подразделения вооруженных сил РФ на учения "Союзная решимость – 2022", которые начались в феврале.

В Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может "создать предлог для возможного вторжения" в Украину по нескольким направлениям. В МИД Беларуси назвали это заявление "набором фантазий и страшилок".

Европейские депутаты и американские конгрессмены в совместном заявлении 24 января назвали оккупацией ввод российских войск в Беларусь.

Соединенные Штаты, их союзники и партнеры примут ответные меры против Беларуси, если ее территория будет использована для вторжения РФ в Украину, предупредил спикер Госдепартамента США Нед Прайс 25 января.

В Белом доме считают, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Американские СМИ со ссылкой на военных и разведчиков сообщали, что войска РФ могут использовать девять различных маршрутов в рамках возможного полномасштабного вторжения в Украину. Среди этих возможных маршрутов указывалось и белорусское направление "для атаки с севера и окружения Киева".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Беларусь, военные учения, Алексей Резников, вторжение, война в Украине, война на Донбассе
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