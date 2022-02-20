"Мы заранее приняли меры". В Минобороны Украины назвали предсказуемым продолжение учений РФ и Беларуси

Резников: С каждым днем все больше людей будут осознавать, что мы действительно защищаем Европу Фото: mil.gov.ua

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил 20 февраля, сообщает сайт украинского оборонного ведомства.

Резников, комментируя ситуацию с обострением на Донбассе и поток российских фейков об этом, сказал, что "враг пытается расшатать Украину изнутри, запугать и принудить к капитуляции". "Мы устоим. Мы уже сломали вражеский сценарий, потому что были готовы к нему", – подчеркнул Резников.

"Также было предсказуемо продолжение учений в Беларуси, и мы заранее приняли соответствующие меры. С каждым днем все больше людей будут осознавать, что мы действительно защищаем Европу. Это откроет возможности для новых союзов и увеличения поддержки на разных уровнях", – добавил он.

В МИД и минобороны Беларуси обещали, что по окончании учений 20 февраля все российские военные вместе с техникой покинут страну. Однако 20 февраля глава минобороны страны Виктор Хренин объявил, что учения будут продолжены.

Это решение повышает озабоченность по поводу вторжения в Украину, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.