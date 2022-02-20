Резников: В ближайшее время нам нужно быть готовыми сдерживать высокое давление. Враг пытается расшатать Украину изнутри

Резников: Мы устоим. Мы уже сломали вражеский сценарий, потому что были готовы к нему Фото: mil.gov.ua

"Командование российских оккупационных войск размещает артиллерию и бронетехнику среди жилых домов и оттуда обстреливает наши мирные населенные пункты. Это поведение преступников, провоцирующих нас на ошибки. Враг прекрасно знает, что у нас есть все основания отвечать согласно ст. 51 Устава ООН. И мы не оставляем действия оккупационных войск безнаказанными. Но я горжусь тем, как наши военные сейчас держат этот удар. Они действуют очень взвешенно и знают, как отвечать филигранно", – заявил глава украинского оборонного ведомства.

В связи с этим, подчеркнул он, поток фейков, создаваемых российской пропагандой, "не имеет никакого эффекта".

"Им никто не верит. Сегодня утром вброшены очередные порции лжи, новые видео о выдуманных событиях. Накопление этой чепухи только убеждает всех, что Украина защищается от подлого агрессора, который готов принести в жертву женщин и детей, чтобы разрушить мир. Это на самом деле столкновение цивилизаций. В ближайший период нам нужно быть готовыми сдерживать высокое давление. Враг пытается расшатать Украину изнутри. Запугать и принудить к капитуляции. Но мы устоим. Мы уже сломали вражеский сценарий, потому что были готовы к нему", – добавил Резников.

В министерстве отметили, что глава ведомства накануне вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским принимал участие в Мюнхенской конференции по безопасности и на ее полях провел ряд встреч – с министрами обороны Канады, Нидерландов и Швеции, а также "представителями других стран, которые системно поддерживают Украину".

Как сказано в релизе, собеседники Резникова обратили внимание, что способность украинского общества выдерживать давление и профессионализм Вооруженных сил Украины "оказывают существенное влияние на планы РФ прибегнуть к эскалации".