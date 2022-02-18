В Беларуси пообещали разобрать понтонный мост через Припять после учений – Резников

Резников подчеркнул, что украинские правоохранители в зоне отчуждения ЧАЭС "все знают, за всем наблюдают, и к любым сценариям готовы" Фото: mil.gov.ua

У членов Кабмина спросили, какие меры предпринимаются на случай возможного нападения на Украину со стороны зоны отчуждения, в частности, сделано ли что-то в связи с наведением понтонного моста недалеко от украинской границы на территории Беларуси.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что часть информации по этому вопросу находится под грифом "секретно", но часть может озвучить министр обороны.

"У нас налажена прямая связь между атташе по военным вопросам. Мы подняли вопрос по этому понтонному мосту, по этой понтонной переправе и получили ответ, что это в рамках учений и ее скоро разберут. По крайней мере, такое заверение мы получили от белорусской стороны", – сказал Резников.

В то же время он подчеркнул, что украинские правоохранительные органы в зоне отчуждения ЧАЭС "все знают, за всем наблюдают, и к любым сценариям готовы".

Спутниковые снимки показывали, что понтонный мост через реку Припять появился в середине февраля. СМИ писали, что этот мост значительно сокращает расстояние от Речицкого района, где находятся российские военные, прибывшие в Беларусь на учения, до границы с Украиной. В Conflict Intelligence Team предполагали, что мост планировали использовать для переброски военных на территорию Украины через зону ЧАЭС.

18 января телеканал CNN сообщал со ссылкой на данные спутниковых снимков, что мост уже исчез.