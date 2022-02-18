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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Беларуси пообещали разобрать понтонный мост через Припять после учений – Резников

Резников подчеркнул, что украинские правоохранители в зоне отчуждения ЧАЭС "все знают, за всем наблюдают, и к любым сценариям готовы"
Резников подчеркнул, что украинские правоохранители в зоне отчуждения ЧАЭС "все знают, за всем наблюдают, и к любым сценариям готовы"
Фото: mil.gov.ua

Белорусская сторона объяснила, что возведение понтонного моста через реку Припять, который сокращает путь от Речицкого района к границе с Украиной, было необходимо для военных учений, и пообещала демонтировать его. Об этом заявил в Раде 18 февраля министр обороны Украины Алексей Резников, передает корреспондент "ГОРДОН".

У членов Кабмина спросили, какие меры предпринимаются на случай возможного нападения на Украину со стороны зоны отчуждения, в частности, сделано ли что-то в связи с наведением понтонного моста недалеко от украинской границы на территории Беларуси.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что часть информации по этому вопросу находится под грифом "секретно", но часть может озвучить министр обороны.

"У нас налажена прямая связь между атташе по военным вопросам. Мы подняли вопрос по этому понтонному мосту, по этой понтонной переправе и получили ответ, что это в рамках учений и ее скоро разберут. По крайней мере, такое заверение мы получили от белорусской стороны", – сказал Резников.

В то же время он подчеркнул, что украинские правоохранительные органы в зоне отчуждения ЧАЭС "все знают, за всем наблюдают, и к любым сценариям готовы".  

Спутниковые снимки показывали, что понтонный мост через реку Припять появился в середине февраляСМИ писали, что этот мост значительно сокращает расстояние от Речицкого района, где находятся российские военные, прибывшие в Беларусь на учения, до границы с Украиной. В Conflict Intelligence Team предполагали, что мост планировали использовать для переброски военных на территорию Украины через зону ЧАЭС.

18 января телеканал CNN сообщал со ссылкой на данные спутниковых снимков, что мост уже исчез.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации. В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

18 января в Беларусь начали прибывать подразделения вооруженных сил РФ на учения "Союзная решимость – 2022", которые начались в феврале.

В Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может "создать предлог для возможного вторжения" в Украину по нескольким направлениям. В МИД Беларуси назвали это заявление "набором фантазий и страшилок".

Европейские депутаты и американские конгрессмены в совместном заявлении 24 января назвали оккупацией ввод российских войск в Беларусь.

Соединенные Штаты, их союзники и партнеры примут ответные меры против Беларуси, если ее территория будет использована для вторжения РФ в Украину, предупредил спикер Госдепартамента США Нед Прайс 25 января.

В МИД и минобороны Беларуси пообещали, что по окончании учений 20 февраля все российские военные вместе с техникой покинут страну.

В Белом доме считают, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Американские СМИ со ссылкой на военных и разведчиков сообщали, что войска РФ могут использовать девять различных маршрутов в рамках возможного полномасштабного вторжения в Украину. Среди этих возможных маршрутов указывалось и белорусское направление "для атаки с севера и окружения Киева".

Украинские власти полагают, что западные страны преувеличивают опасность и провоцируют панику.

Теги: Беларусь, граница, Алексей Резников, вторжение, Минобороны, мост, ЧАЭС, зона отчуждения, Денис Шмыгаль, границы
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