Под видом учений в Беларуси военные навели мост через Припять, резко сократив расстояние до границы с Украиной – СМИ

Мост могут использовать для переброски военных на территорию Украины через зону ЧАЭС, считают в Conflict Intelligence Team Фото: Maxar Technologies / cnn.com

Спутниковые снимки по координатам 51.5327, 29.86593, в частности, опубликовали в Twitter OSINT исследователи IntelDoge. На кадрах видны работы с обеих сторон реки Припять. Это территория Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, то есть Чернобыльская зона отчуждения.

Satellite imagery shows some sort of prep work for what I imagine to be a bridge. Location is the Pripyat River, roughly 4 miles from the Ukrainian border. Hoping newer imagery comes out soon so we can see. Zoomed out photo shows tire tracks. pic.twitter.com/o04if621Nt — Doge (@IntelDoge) February 16, 2022

Here is the bridge pic.twitter.com/Xbsu41ThX9 — Zikimaru (@Zikimaru2) February 16, 2022

The Insider отмечает, что мост значительно сокращает расстояние от белорусского города Ямполь до границы с Украиной, так как военным не надо делать крюк – мост соединяет дорожную сеть напрямую, сокращая путь со 167 км до 96 км.

Как пишет The Insider, согласно данным со спутников, первая активность со скоплением техники здесь началась 10 февраля. Ранее в этой зоне не происходило ничего.

Кто именно строил мост – россияне или белорусы, достоверно неизвестно, но ранее в районе Ямполя были замечены 5-я танковая и 37-я мотострелковая бригады из Бурятии.

11 февраля министерство обороны Беларуси заявляло, что поблизости проходит эпизод совместных с Россией учений "Союзная решимость – 2022". "На участке местности Речица мотострелковые подразделения вооруженных сил России отражают удары средств воздушного нападения условного противника, отрабатывают вопросы сохранения живучести, вывода и занятия оборонительных рубежей, переправы через водную преграду (река Припять)", – говорилось в сообщении.

Однако "Мілітарний" обращает внимание, что в опубликованном ведомством 14 февраля перечне участков местности учений территория заповедника не числится. На инфографике министерства севернее его находится участок Мозырь, где по заявленной легенде российские военные обязаны отрабатывать оборонительные действия мотострелкового подразделения, а к востоку участок Полесский для заявленного боевого дежурства артиллерийских и ракетных подразделений российских войск.

Аналитики Conflict Intelligence Team (CIT) в комментарии The Insider отметили, что мост может использоваться для переброски военных на территорию Украины через зону ЧАЭС.

По их мнению, использовался один из понтонных парков, переброшенных из Восточного военного округа и замеченных на юге Гомельской области.

CNN пишет со ссылкой на источники, что западная разведка и военные чиновники "внимательно следят за строительством вспомогательной инфраструктуры, которую Россия создает в преддверии потенциального вторжения" на юге Беларуси. Отмечается, что, помимо моста "через ключевую реку в Беларуси", рядом также была построена новая дорога.

Россия строит "мосты, полевые госпитали, всевозможную вспомогательную инфраструктуру", сказал телеканалу один источник, знакомый с этим вопросом, и отметил, что из-за этого на Западе не воспринимают всерьез заявления о деэскалации.