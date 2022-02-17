Под видом учений в Беларуси военные навели мост через Припять, резко сократив расстояние до границы с Украиной – СМИ

Спутниковые снимки по координатам 51.5327, 29.86593, в частности, опубликовали в Twitter OSINT исследователи IntelDoge. На кадрах видны работы с обеих сторон реки Припять. Это территория Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, то есть Чернобыльская зона отчуждения.
Satellite imagery shows some sort of prep work for what I imagine to be a bridge. Location is the Pripyat River, roughly 4 miles from the Ukrainian border. Hoping newer imagery comes out soon so we can see. Zoomed out photo shows tire tracks. pic.twitter.com/o04if621Nt— Doge (@IntelDoge) February 16, 2022
Here is the bridge pic.twitter.com/Xbsu41ThX9— Zikimaru (@Zikimaru2) February 16, 2022
The Insider отмечает, что мост значительно сокращает расстояние от белорусского города Ямполь до границы с Украиной, так как военным не надо делать крюк – мост соединяет дорожную сеть напрямую, сокращая путь со 167 км до 96 км.
Как пишет The Insider, согласно данным со спутников, первая активность со скоплением техники здесь началась 10 февраля. Ранее в этой зоне не происходило ничего.
Кто именно строил мост – россияне или белорусы, достоверно неизвестно, но ранее в районе Ямполя были замечены 5-я танковая и 37-я мотострелковая бригады из Бурятии.
11 февраля министерство обороны Беларуси заявляло, что поблизости проходит эпизод совместных с Россией учений "Союзная решимость – 2022". "На участке местности Речица мотострелковые подразделения вооруженных сил России отражают удары средств воздушного нападения условного противника, отрабатывают вопросы сохранения живучести, вывода и занятия оборонительных рубежей, переправы через водную преграду (река Припять)", – говорилось в сообщении.
Однако "Мілітарний" обращает внимание, что в опубликованном ведомством 14 февраля перечне участков местности учений территория заповедника не числится. На инфографике министерства севернее его находится участок Мозырь, где по заявленной легенде российские военные обязаны отрабатывать оборонительные действия мотострелкового подразделения, а к востоку участок Полесский для заявленного боевого дежурства артиллерийских и ракетных подразделений российских войск.
Аналитики Conflict Intelligence Team (CIT) в комментарии The Insider отметили, что мост может использоваться для переброски военных на территорию Украины через зону ЧАЭС.
По их мнению, использовался один из понтонных парков, переброшенных из Восточного военного округа и замеченных на юге Гомельской области.
CNN пишет со ссылкой на источники, что западная разведка и военные чиновники "внимательно следят за строительством вспомогательной инфраструктуры, которую Россия создает в преддверии потенциального вторжения" на юге Беларуси. Отмечается, что, помимо моста "через ключевую реку в Беларуси", рядом также была построена новая дорога.
Россия строит "мосты, полевые госпитали, всевозможную вспомогательную инфраструктуру", сказал телеканалу один источник, знакомый с этим вопросом, и отметил, что из-за этого на Западе не воспринимают всерьез заявления о деэскалации.
Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации. В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.
18 января в Беларусь начали прибывать подразделения вооруженных сил РФ на учения "Союзная решимость – 2022", которые начались в феврале.
В Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может "создать предлог для возможного вторжения" в Украину по нескольким направлениям. В МИД Беларуси назвали это заявление "набором фантазий и страшилок".
Европейские депутаты и американские конгрессмены в совместном заявлении 24 января назвали оккупацией ввод российских войск в Беларусь.
Соединенные Штаты, их союзники и партнеры примут ответные меры против Беларуси, если ее территория будет использована для вторжения РФ в Украину, предупредил спикер Госдепартамента США Нед Прайс 25 января.
В МИД и минобороны Беларуси пообещали, что по окончании учений 20 февраля все российские военные вместе с техникой покинут страну.
В Белом доме считают, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
Американские СМИ со ссылкой на военных и разведчиков сообщали, что войска РФ могут использовать девять различных маршрутов в рамках возможного полномасштабного вторжения в Украину. Среди этих возможных маршрутов указывалось и белорусское направление "для атаки с севера и окружения Киева".
Украинские власти полагают, что западные страны преувеличивают опасность и провоцируют панику.