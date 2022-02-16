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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинский военный атташе посетил учения в Беларуси – Резников

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Резников сказал, что белорусский атташе по вопросам обороны сегодня посетит учения "Заметіль 2022" в Ровно
Резников сказал, что белорусский атташе по вопросам обороны сегодня посетит учения "Заметіль 2022" в Ровно
Фото: mil.gov.ua

Атташе по вопросам обороны Украины посетил белорусско-российские учения "Союзная решимость 2022". Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в своем обращении по случаю Дня единения, заявление опубликовало агентство "АрміяInform".

Резников напомнил, что 14 февраля провел телефонный разговор с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. 

В ходе этой беседы два министра договорились о визите в Украину атташе по вопросам обороны Беларуси для посещения командно-штабных учений "Заметіль 2022", а также о посещении украинским атташе учений "Союзная решимость – 2022".

"В Украине особенно теплые чувства к белорусскому народу. Мы заинтересованы сохранять добрососедские отношения. Министр Хренин заверил, что никаких угроз с территории Беларуси для Украины нет и не будет. Мы сразу сделали ряд шагов по укреплению доверия. Наш атташе по вопросам обороны вчера посетил учения в Беларуси. Сегодня мы будем принимать в гости белорусского атташе на учениях в Ровно", – заявил Резников. 

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации. В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

По данным Минобороны Украины на 8 февраля 2022 года, вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни

ЦРУ считает, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Об этом 11 февраля сообщал, ссылаясь на источники, немецкий журнал Der Spiegel.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля 2022 года Днем единения. "Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", – сказал он. 

Зеленский заявил, что Украинское государство "сильно как никогда", а руководство страны готовит "достойные ответы на все возможные агрессивные действия". Резников сказал, что армия "полностью готова выполнять свои задачи". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Беларусь, Алексей Резников, Минобороны, война в Украине, война на Донбассе
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