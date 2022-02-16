Украинский военный атташе посетил учения в Беларуси – Резников

Резников сказал, что белорусский атташе по вопросам обороны сегодня посетит учения "Заметіль 2022" в Ровно Фото: mil.gov.ua

Резников напомнил, что 14 февраля провел телефонный разговор с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным.

В ходе этой беседы два министра договорились о визите в Украину атташе по вопросам обороны Беларуси для посещения командно-штабных учений "Заметіль 2022", а также о посещении украинским атташе учений "Союзная решимость – 2022".

"В Украине особенно теплые чувства к белорусскому народу. Мы заинтересованы сохранять добрососедские отношения. Министр Хренин заверил, что никаких угроз с территории Беларуси для Украины нет и не будет. Мы сразу сделали ряд шагов по укреплению доверия. Наш атташе по вопросам обороны вчера посетил учения в Беларуси. Сегодня мы будем принимать в гости белорусского атташе на учениях в Ровно", – заявил Резников.