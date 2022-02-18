Лукашенко хочет разместить в Беларуси "не только ядерное оружие, но и сверхъядерное"

"В случае необходимости, если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное, перспективное, для того чтобы защитить свою территорию", – заявил Лукашенко.

По его словам, если для Беларуси не будет исходить никаких угроз со стороны недружественных стран, то ядерное оружие здесь "100 лет не нужно".

Он также пообещал, что если Запад "продолжит по-прежнему атаковать Беларусь, как в 20-м году", он будет "вечным президентом", а если коллективный Запад, прежде всего американцы, "снимут Беларусь с мушки прицела", то "все будет законно, аккуратно и будет раньше, чем вы хотите или они хотят". "Я никогда не говорил, когда я уйду!" – добавил Лукашенко.

Лукашенко пригрозил, что предложит президенту РФ Владимиру Путину "вернуть ядерное оружие в Беларусь", в декабре 2021 года в ответ на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, что ядерное оружие может быть размещено к востоку от ФРГ, если новое правительство Германии откажется от его размещения.

"Мы же на территории Беларуси к этому готовы. Я как рачительный хозяин ничего не разрушил, все сараи стоят на месте", – со смехом добавил Лукашенко.