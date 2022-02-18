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Лукашенко прилетел в Москву для встречи с Путиным на фоне совместных военных учений РФ и Беларуси

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Путин и Лукашенко обсудят "проблемы европейской безопасности", заявили в Кремле
Путин и Лукашенко обсудят "проблемы европейской безопасности", заявили в Кремле
Фото: EPA

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко 18 февраля прибыл с визитом в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает его пресс-служба.

"Главы государств на встрече обсудят широкий круг вопросов. В их числе тематика развития торгово-экономического сотрудничества, актуальные вызовы безопасности в регионе и совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран, международная проблематика", – говорится в сообщении пресс-службы.

В Кремле отметили, что на встрече Путин и Лукашенко собираются обсудить "стратегическое партнерство, союзничество и проблемы европейской безопасности". 

Спикер президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что в планах Путина и Лукашенко нет инспекции учений в Беларуси и они могут выступить по итогам встречи с совместным заявлением, сообщал ТАСС

Ранее Лукашенко заявлял о намерении на встрече с Путиным обсудить дальнейшие действия совместной группировки войск, в частности вопрос присутствия российских военных на территории Беларуси. По словам Лукашенко, они с Путиным должны согласовать сроки и график вывода вооруженных сил РФ, находящихся на учениях "Союзная решимость – 2022" в Беларуси, сообщала его пресс-служба. 

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации. В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

18 января 2022 года в Беларусь начали прибывать подразделения вооруженных сил РФ на учения "Союзная решимость – 2022", которые начались в феврале.

В Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может "создать предлог для возможного вторжения" в Украину по нескольким направлениям. В МИД Беларуси назвали это заявление "набором фантазий и страшилок".

Европейские депутаты и американские конгрессмены в совместном заявлении 24 января назвали оккупацией ввод российских войск в Беларусь.

Соединенные Штаты, их союзники и партнеры примут ответные меры против Беларуси, если ее территория будет использована для вторжения РФ в Украину, предупредил спикер Госдепартамента США Нед Прайс 25 января.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 16 февраля заявил, что после окончания военных учений "Союзная решимость" российские военные вместе с боевой техникой покинут страну.

17 февраля Лукашенко заявил, что войска РФ будут находиться на территории Беларуси до тех пор, пока в этом будет необходимость.  

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, военные, военные учения, вторжение, войска, российские военные
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