Лукашенко прилетел в Москву для встречи с Путиным на фоне совместных военных учений РФ и Беларуси

"Главы государств на встрече обсудят широкий круг вопросов. В их числе тематика развития торгово-экономического сотрудничества, актуальные вызовы безопасности в регионе и совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран, международная проблематика", – говорится в сообщении пресс-службы.

В Кремле отметили, что на встрече Путин и Лукашенко собираются обсудить "стратегическое партнерство, союзничество и проблемы европейской безопасности".

Спикер президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что в планах Путина и Лукашенко нет инспекции учений в Беларуси и они могут выступить по итогам встречи с совместным заявлением, сообщал ТАСС.

Ранее Лукашенко заявлял о намерении на встрече с Путиным обсудить дальнейшие действия совместной группировки войск, в частности вопрос присутствия российских военных на территории Беларуси. По словам Лукашенко, они с Путиным должны согласовать сроки и график вывода вооруженных сил РФ, находящихся на учениях "Союзная решимость – 2022" в Беларуси, сообщала его пресс-служба.