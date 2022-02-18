Лукашенко прилетел в Москву для встречи с Путиным на фоне совместных военных учений РФ и Беларуси

"Главы государств на встрече обсудят широкий круг вопросов. В их числе тематика развития торгово-экономического сотрудничества, актуальные вызовы безопасности в регионе и совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран, международная проблематика", – говорится в сообщении пресс-службы.
В Кремле отметили, что на встрече Путин и Лукашенко собираются обсудить "стратегическое партнерство, союзничество и проблемы европейской безопасности".
Спикер президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что в планах Путина и Лукашенко нет инспекции учений в Беларуси и они могут выступить по итогам встречи с совместным заявлением, сообщал ТАСС.
Ранее Лукашенко заявлял о намерении на встрече с Путиным обсудить дальнейшие действия совместной группировки войск, в частности вопрос присутствия российских военных на территории Беларуси. По словам Лукашенко, они с Путиным должны согласовать сроки и график вывода вооруженных сил РФ, находящихся на учениях "Союзная решимость – 2022" в Беларуси, сообщала его пресс-служба.
Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации. В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.
18 января 2022 года в Беларусь начали прибывать подразделения вооруженных сил РФ на учения "Союзная решимость – 2022", которые начались в феврале.
В Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может "создать предлог для возможного вторжения" в Украину по нескольким направлениям. В МИД Беларуси назвали это заявление "набором фантазий и страшилок".
Европейские депутаты и американские конгрессмены в совместном заявлении 24 января назвали оккупацией ввод российских войск в Беларусь.
Соединенные Штаты, их союзники и партнеры примут ответные меры против Беларуси, если ее территория будет использована для вторжения РФ в Украину, предупредил спикер Госдепартамента США Нед Прайс 25 января.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 16 февраля заявил, что после окончания военных учений "Союзная решимость" российские военные вместе с боевой техникой покинут страну.
17 февраля Лукашенко заявил, что войска РФ будут находиться на территории Беларуси до тех пор, пока в этом будет необходимость.