Каспаров: Лучший вариант для Лукашенко – Гаага, там нет смертной казни

"[Какая его ждет судьба?] Такая же, как и всех диктаторов. Ну, возможны варианты здесь. Лучший для него вариант – это Гаага, там нет смертной казни. А другие варианты – это ликвидация своими же соратниками. Потому что любой диктатор, на руках которого столько крови и преступлений, – он, как мы знаем из истории, становится обузой, и никто с ним не церемонится", – сказал оппозиционер.
Интервью с Каспаровым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00
Лукашенко находится у власти в Беларуси с 1994 года. 23 сентября 2020 года он в шестой раз вступил в должность президента. Церемония инаугурации состоялась во Дворце независимости в Минске тайно. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.
Инаугурация Лукашенко прошла на фоне массовых акций протеста, которые начались после выборов президента. Участники демонстраций заявляли, что результаты голосования сфальсифицировали. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли протестующих. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. По информации правозащитников на 15 февраля 2022 года, в Беларуси насчитывается 1062 политзаключенных.
Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.
Евросоюз и США неоднократно вводили санкции против Беларуси за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов.
В октябре 2021 года депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призвали ужесточить санкции против властей Беларуси и рассмотреть преступления Лукашенко в Международном суде ООН.