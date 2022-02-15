Каспаров: Лучший вариант для Лукашенко – Гаага, там нет смертной казни

Каспаров: Любой диктатор, на руках которого столько крови и преступлений, как мы знаем из истории, становится обузой, и никто с ним не церемонится Фото: EPA

"[Какая его ждет судьба?] Такая же, как и всех диктаторов. Ну, возможны варианты здесь. Лучший для него вариант – это Гаага, там нет смертной казни. А другие варианты – это ликвидация своими же соратниками. Потому что любой диктатор, на руках которого столько крови и преступлений, – он, как мы знаем из истории, становится обузой, и никто с ним не церемонится", – сказал оппозиционер.

Интервью с Каспаровым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00

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