Лукашенко о российских войсках в Беларуси: Сколько надо, столько и будут тут находиться

Лукашенко сказал, что ему непонятны претензии США о нахождении российских военнослужащих в Беларуси.

"Примем решение – выведем за сутки. Примем решение месяц – будут стоять месяц. Столько, сколько надо, будут находиться здесь вооруженные силы. Это наша земля, наша территория. Мы здесь работаем, учимся и будем дальше учиться", – утверждает Лукашенко.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации. В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

18 января 2022 года в Беларусь начали прибывать подразделения вооруженных сил РФ на учения "Союзная решимость 2022", которые начались в феврале.

В Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может "создать предлог для возможного вторжения" в Украину по нескольким направлениям. В МИД Беларуси назвали это заявление "набором фантазий и страшилок".

Европейские депутаты и американские конгрессмены в совместном заявлении 24 января назвали оккупацией ввод российских войск в Беларусь.

Соединенные Штаты, их союзники и партнеры примут ответные меры против Беларуси, если ее территория будет использована для вторжения РФ в Украину, предупредил спикер Госдепартамента США Нед Прайс 25 января.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 16 февраля заявил, что после окончания военных учений "Союзная решимость" российские военные вместе с боевой техникой покинут страну.