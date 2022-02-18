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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мост через Припять, построенный военными в Беларуси, демонтировали – СМИ

Понтонный мост через Припять демонтировали, сообщил CNN
Понтонный мост через Припять демонтировали, сообщил CNN
Фото: structure.mil.ru (иллюстративное)

Понтонный мост через реку Припять, который был построен в районе заброшенного белорусского села Вепры, демонтирован. Об этом, ссылаясь на новые спутниковые снимки, сообщил канал CNN.

Источники канала рассказали, что западная разведка и военные "внимательно следили" за строительством моста как части вспомогательной инфраструктуры. 

Спутниковые снимки компаний Maxar и Planet Labs показывали, что мост появился практически за ночь 15 февраля, а к 17 февраля он пропал, отмечает CNN. 

СМИ писали, что этот мост значительно сокращает расстояние от белорусской деревни Ямполь в Речицком районе до границы с Украиной, так как военным не надо делать крюк – мост соединяет дорожную сеть напрямую, сокращая путь со 167 км до 96 км.

Кто именно строил мост – россияне или белорусы – достоверно неизвестно, но ранее в районе Ямполи были замечены 5-я танковая и 37-я мотострелковая бригады из Бурятии, а 11 февраля министерство обороны Беларуси сообщало, что поблизости проходит эпизод совместных с Россией учений "Союзная решимость – 2022".

В Conflict Intelligence Team предполагали, что мост планировали использовать для переброски военных на территорию Украины через зону ЧАЭС.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации. В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

18 января в Беларусь начали прибывать подразделения вооруженных сил РФ на учения "Союзная решимость – 2022", которые начались в феврале.

В Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может "создать предлог для возможного вторжения" в Украину по нескольким направлениям. В МИД Беларуси назвали это заявление "набором фантазий и страшилок".

Европейские депутаты и американские конгрессмены в совместном заявлении 24 января назвали оккупацией ввод российских войск в Беларусь.

Соединенные Штаты, их союзники и партнеры примут ответные меры против Беларуси, если ее территория будет использована для вторжения РФ в Украину, предупредил спикер Госдепартамента США Нед Прайс 25 января.

В МИД и минобороны Беларуси пообещали, что по окончании учений 20 февраля все российские военные вместе с техникой покинут страну.

В Белом доме считают, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Американские СМИ со ссылкой на военных и разведчиков сообщали, что войска РФ могут использовать девять различных маршрутов в рамках возможного полномасштабного вторжения в Украину. Среди этих возможных маршрутов указывалось и белорусское направление "для атаки с севера и окружения Киева".

Украинские власти полагают, что западные страны преувеличивают опасность и провоцируют панику.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, военные, строительство, Припять, CNN, мост, российская агрессия, ЧАЭС, война в Украине, российские военные
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