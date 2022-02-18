Мост через Припять, построенный военными в Беларуси, демонтировали – СМИ

Источники канала рассказали, что западная разведка и военные "внимательно следили" за строительством моста как части вспомогательной инфраструктуры.

Спутниковые снимки компаний Maxar и Planet Labs показывали, что мост появился практически за ночь 15 февраля, а к 17 февраля он пропал, отмечает CNN.

СМИ писали, что этот мост значительно сокращает расстояние от белорусской деревни Ямполь в Речицком районе до границы с Украиной, так как военным не надо делать крюк – мост соединяет дорожную сеть напрямую, сокращая путь со 167 км до 96 км.

Кто именно строил мост – россияне или белорусы – достоверно неизвестно, но ранее в районе Ямполи были замечены 5-я танковая и 37-я мотострелковая бригады из Бурятии, а 11 февраля министерство обороны Беларуси сообщало, что поблизости проходит эпизод совместных с Россией учений "Союзная решимость – 2022".

В Conflict Intelligence Team предполагали, что мост планировали использовать для переброски военных на территорию Украины через зону ЧАЭС.