Украина получила военную помощь от Канады

В Украину прибыл второй самолет с военной помощью от Канады Фото: Резніков Олексій / Facebook

"Сегодня мы получили военную помощь в виде снайперских винтовок, автоматических винтовок, пулеметов с оптическими средствами прицеливания, пистолетов, приборов ночного видения и наблюдения и военного снаряжения. Благодарю наших партнеров и друзей за это важное и своевременное решение! Отдельное спасибо министру национальной обороны Аните Ананд за ее мощную позицию по поддержке Украины!" – написал он.

Пресс-служба Минобороны в Facebook сообщила, что самолет с помощью прибыл в аэропорт Львова.

"Сотрудничество с Канадой очень активно и мы будем его углублять. Здесь во Львовской области проходят инструктажи. Инструкторы из Канады вместе с нашими военнослужащими вместе отбывают определенные тактические и другие учения, используют свои навыки, обмениваются опытом и такое партнерство нам крайне важно. Мы ожидаем прибытия других рейсов из Канады с оборонным вооружением", – сказал замминистра обороны Ростислав Замлинский.

Груз был доставлен в рамках Технического соглашения между Министерством обороны Украины и Департаментом национальной обороны и Вооруженными силами Канады о проведении мероприятий военной подготовки в Украине.

В Минобороны напомнили, что это уже второй самолет с военной помощью от Канады. Предыдущий прибыл 4 февраля.