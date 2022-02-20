В ОДКБ допустили отправку на Донбасс "миротворцев"

Зась заявил, что ОДКБ в случае надобности может быстро развернуть большое количество войск Фото: ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности / Facebook

Зась заявил, что "гипотетически" можно себе представить такое развертывание, "если бы была добрая воля со стороны Украины (это ведь их территория), если бы был мандат Совбеза ООН, если бы оно было нужно и такое решение было поддержано всеми нашими правительствами".

Зась сказал агентству, что ОДКБ имеет 17-тысячный контингент в постоянной готовности и "специализированные миротворческие силы" численностью почти 4 тыс. человек.

Он заявил, что организация в случае надобности может быстро развернуть большое количество войск.

Агентство отметило, что развертывание войск ОДКБ на Донбассе сейчас кажется маловероятным.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.