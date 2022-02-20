Макрон и Путин договорились организовать встречу ТКГ, чтобы добиться прекращения огня на Донбассе – Елисейский дворец

Макрон (на фото) говорил с Путиным почти два часа, пишут журналисты Фото: ЕРА

Среди этих договоренностей – возобновление переговоров в нормандском формате на основании предложений, выдвинутых Украиной в последние дни, сообщили в Елисейском дворце.

Также два президента договорились провести интенсивную работу, чтобы в ближайшие часы организовать встречу трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта с целью получения от всех сторон обязательства по прекращению огня на линии соприкосновения, говорится в релизе.

Макрон и Путин также договорились, что необходимо "отдать приоритет дипломатическому решению кризиса и сделать все возможное для его достижения". Для этого министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым, отметили в пресс-службе Макрона.

"Для того чтобы вести эту работу в серьезных условиях, главы двух государств взяли на себя твердые обязательства предпринять все полезные действия, чтобы избежать эскалации, снизить риски и сохранить мир", – подчеркнули авторы релиза.

По информации журналистки французского телеканала BFMTV Энн Сорат-Дюбуа, беседа длилась один час 45 минут. И сразу после этого Макрон позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

L'appel entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine est achevé, il a duré 1h45.

Entretien téléphonique entre E Macron et V Zelensky (président de l'Ukraine) en ce moment-même (Elysée).@BFMTV — Anne Saurat-Dubois (@annesaurat) February 20, 2022

В Кремле заявили, что в ходе разговора состоялся "обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, а также по выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности РФ".

Путин обвинил украинских военных в провокациях, а власти – в "имитации переговорного процесса". Украина, по мнению главы Кремля, "упорно отказывается от реализации Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате".