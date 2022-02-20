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Макрон и Путин договорились организовать встречу ТКГ, чтобы добиться прекращения огня на Донбассе – Елисейский дворец

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Макрон (на фото) говорил с Путиным почти два часа, пишут журналисты
Макрон (на фото) говорил с Путиным почти два часа, пишут журналисты
Фото: ЕРА

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин в ходе беседы 20 февраля достигли нескольких договоренностей, касающихся переговорного процесса по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Макрона.

Среди этих договоренностей – возобновление переговоров в нормандском формате на основании предложений, выдвинутых Украиной в последние дни, сообщили в Елисейском дворце.

Также два президента договорились провести интенсивную работу, чтобы в ближайшие часы организовать встречу трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта с целью получения от всех сторон обязательства по прекращению огня на линии соприкосновения, говорится в релизе.

Макрон и Путин также договорились, что необходимо "отдать приоритет дипломатическому решению кризиса и сделать все возможное для его достижения". Для этого министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым, отметили в пресс-службе Макрона.

"Для того чтобы вести эту работу в серьезных условиях, главы двух государств взяли на себя твердые обязательства предпринять все полезные действия, чтобы избежать эскалации, снизить риски и сохранить мир", – подчеркнули авторы релиза.

По информации журналистки французского телеканала BFMTV Энн Сорат-Дюбуа, беседа длилась один час 45 минут. И сразу после этого Макрон позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В Кремле заявили, что в ходе разговора состоялся "обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, а также по выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности РФ".

Путин обвинил украинских военных в провокациях, а власти – в "имитации переговорного процесса". Украина, по мнению главы Кремля, "упорно отказывается от реализации Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате".

Контекст:

В конце октября 2021 года американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января 2022 года заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

19 февраля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что возле границ Украины Россия накопила 150 тыс. военных.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации. Независимые наблюдатели это не подтвердили.

18 февраля президент США Джо Байден заявил, что у него есть основания считать, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину.

17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны более 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Сергей Лавров, МИД России, Жан-Ив Ле Дриан, Владимир Зеленский, война в Украине, Эммануэль Макрон
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