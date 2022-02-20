Путин использует армию по отношению к Украине, "чтобы Байден позвонил", считает Венедиктов

"Боевые столкновения и введение российской армии на территорию, которую уже Украина не контролирует, – это инструмент [...] для того, чтобы [президент США Джо] Байден позвонил, блин. Ну что тут непонятного? И что говорит Путин. Сами включитесь. Он говорит: "Смотрите, я остановил войну в Карабахе, я остановил мятежи в Казахстане, то есть я навел порядок. Перестали стрелять. Ну дайте мне, я здесь тоже все остановлю. И вы мне скажете спасибо, как вы мне говорите за Карабах и Казахстан", – сказал он.

Главред "Эха Москвы" считает, что для Путина и его команды "нет никакого Казахстана, нет никакого Карабаха", а есть территория, "на которой интересы российские сталкиваются с интересами великих держав, Китая и, соответственно, США".

"Вот и все. Поэтому это все инструментарий, для него достать этот инструмент из ящичка. Введение войск – это инструмент – как Байден говорит – вторжения. А Путин: "Никакое не вторжение, а наведение порядка. Прекратить стрелять, остановить братоубийственную войну. Мы же остановили братоубийственную войну в Казахстане. Это то же самое. И здесь остановим братоубийственную войну. И в Карабахе братоубийственная война. Мы же ее остановили. Людей не убивают. Дальше пусть переговариваются. Но мы остановили", – объяснил Венедиктов.

По его словам, увеличивается "угроза полномасштабной войны на территории как минимум "ДНР" и "ЛНР", а то и всей Украины".

"Потому что Путин увеличивает давление. Потому что он не получает то, что он хочет. Не от [президента Украины Владимира] Зеленского, еще раз. Для него Зеленский никто. И Украина никак. Братский народ, одна страна. Чего. Если вы хотите понять, как думает президент России, надо смотреть, что он делает, как он говорит и что он пишет", – подчеркнул Венедиктов.