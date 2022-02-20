Путин использует армию по отношению к Украине, "чтобы Байден позвонил", считает Венедиктов

"Боевые столкновения и введение российской армии на территорию, которую уже Украина не контролирует, – это инструмент [...] для того, чтобы [президент США Джо] Байден позвонил, блин. Ну что тут непонятного? И что говорит Путин. Сами включитесь. Он говорит: "Смотрите, я остановил войну в Карабахе, я остановил мятежи в Казахстане, то есть я навел порядок. Перестали стрелять. Ну дайте мне, я здесь тоже все остановлю. И вы мне скажете спасибо, как вы мне говорите за Карабах и Казахстан", – сказал он.
Главред "Эха Москвы" считает, что для Путина и его команды "нет никакого Казахстана, нет никакого Карабаха", а есть территория, "на которой интересы российские сталкиваются с интересами великих держав, Китая и, соответственно, США".
"Вот и все. Поэтому это все инструментарий, для него достать этот инструмент из ящичка. Введение войск – это инструмент – как Байден говорит – вторжения. А Путин: "Никакое не вторжение, а наведение порядка. Прекратить стрелять, остановить братоубийственную войну. Мы же остановили братоубийственную войну в Казахстане. Это то же самое. И здесь остановим братоубийственную войну. И в Карабахе братоубийственная война. Мы же ее остановили. Людей не убивают. Дальше пусть переговариваются. Но мы остановили", – объяснил Венедиктов.
По его словам, увеличивается "угроза полномасштабной войны на территории как минимум "ДНР" и "ЛНР", а то и всей Украины".
"Потому что Путин увеличивает давление. Потому что он не получает то, что он хочет. Не от [президента Украины Владимира] Зеленского, еще раз. Для него Зеленский никто. И Украина никак. Братский народ, одна страна. Чего. Если вы хотите понять, как думает президент России, надо смотреть, что он делает, как он говорит и что он пишет", – подчеркнул Венедиктов.
В конце октября 2021 года американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января 2022 года заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.
15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации. Независимые наблюдатели это не подтвердили.
18 февраля президент США Джо Байден заявил, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину.
19 февраля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что возле границ Украины Россия накопила 150 тыс. военных.
17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба ООС, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18-го и 19-го февраля обстрелы на Донбассе продолжились, нарушения перемирия исчисляются десятками. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение.
На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждал, что Вооруженные силы Украины сформировали "внушительную ударную группировку" и якобы планируют "глубокий прорыв" в ОРЛО.
Этот фейк распространяет и российская пропаганда.
Выяснилось, что главари террористических группировок записали свои "срочные" обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, за двое суток до этого.
Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предположил, что провокации в ОРДЛО организовываются для оправдания ввода на оккупированную территорию регулярных воинских частей из России под видом миротворцев.