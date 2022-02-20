"Помним, что у нас есть общий враг и это Россия". Грузинская телеведущая поддержала Украину. Видео

Хубутия обратилась к украинцам на украинском языке.

"В этот тревожный час хочу высказать поддержку украинскому народу. Помним, что у нас есть общий враг и это Россия. Поэтому мы как никогда вместе и только вместе. Обязательно победим", – сказала журналистка.

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже РФ признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Кроме России, это сделали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. Согласно грузинскому законодательству, Абхазия и Южная Осетия – оккупированные РФ территории.

В ходе конфликта, как пишет "Грузия Online", погибло 408 граждан Грузии (170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД и 224 гражданских лица), 2232 человека получили ранения.