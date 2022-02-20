СБУ готова своевременно реагировать на любые сценарии дестабилизации – Баканов

"Мы обращаем особое внимание на безопасность объектов критической инфраструктуры, усилили контрразведывательное направление. Во всех регионах Украины СБУ проводит соответствующие учения. С акцентом на защиту государственной границы и стратегических объектов, противодействие возможным терактам и диверсиям", – сказал Баканов.
Он добавил, что Россия применяет комплекс инструментов для давления на Украину, и призвал украинцев сохранять спокойствие, не поддаваться панике и пользоваться информацией из официальных и проверенных источников.
"Дезинформация – важный элемент гибридной войны. Спокойствие, критическое мышление и ответственность – вот что нужно сегодня. Сила Украины не только в мощной армии, но и в единстве каждого из нас. Вместе мы способны защитить Украину", – заявил глава спецслужбы.
Баканов во время визита на Донбасс вместе с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Алексеем Даниловым посетили позиции украинских военных.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18-го и 19-го февраля обстрелы на Донбассе продолжились.
На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждал, что Вооруженные силы Украины сформировали "внушительную ударную группировку" и якобы планируют "глубокий прорыв" в ОРЛО.
Позже выяснилось, что главари террористических группировок записали свои "срочные" обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, за двое суток до этого.
Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.
Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.