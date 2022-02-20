СБУ готова своевременно реагировать на любые сценарии дестабилизации – Баканов

"Мы обращаем особое внимание на безопасность объектов критической инфраструктуры, усилили контрразведывательное направление. Во всех регионах Украины СБУ проводит соответствующие учения. С акцентом на защиту государственной границы и стратегических объектов, противодействие возможным терактам и диверсиям", – сказал Баканов.

Он добавил, что Россия применяет комплекс инструментов для давления на Украину, и призвал украинцев сохранять спокойствие, не поддаваться панике и пользоваться информацией из официальных и проверенных источников.

"Дезинформация – важный элемент гибридной войны. Спокойствие, критическое мышление и ответственность – вот что нужно сегодня. Сила Украины не только в мощной армии, но и в единстве каждого из нас. Вместе мы способны защитить Украину", – заявил глава спецслужбы.

Баканов во время визита на Донбасс вместе с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Алексеем Даниловым посетили позиции украинских военных.