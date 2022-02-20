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Путин не имеет правдивой информации, если думает, что военных из РФ в Украине встретят с объятиями – Блинкен

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Блинкен: Своими действиями Путин приблизил то, что якобы хотел предотвратить
Блинкен: Своими действиями Путин приблизил то, что якобы хотел предотвратить
Фото: ЕРА

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью российскому телеканалу "Дождь" 19 февраля озвучил предположение, что возможные планы Кремля вторгнуться в Украину говорят о недостатке информации, которую получает президент РФ Владимир Путин.

"Проблема для любой системы, которая, как Россия, к сожалению, превращается в автократию, заключается в том, что очень мало кто говорит правду власть имущим. И меня беспокоит, что президент Путин совершенно не обязательно получает факты и правдивую информацию. Если он считает, что в Украине российских военных встретят с распростертыми объятиями, то, боюсь, он глубоко заблуждается", – сказал Блинкен.

Американский дипломат напомнил о том, что было до российской агрессии против Украины в 2014 году.

"До 2014 года, до того, как Россия захватила Крым и вошла в Донбасс, чтобы поддержать сепаратистов, если вы посмотрите на опросы общественного мнения, люди в Украине очень благосклонно относились к России. И это хорошо. Сегодня ситуация диаметрально противоположная. 90% украинцев отвращены от России в результате российской агрессии", – объяснил Блинкен.

Он отметил, что похожая ситуация сложилась и с мнением украинцев о вступлении их страны в НАТО: 25% за вступление до 2014 года и уже 60–65% сейчас.

"Своими действиями и действиями России президент Путин приблизил то, что он, по его словам, хотел предотвратить. И если это продолжится, я думаю, станет только хуже. И люди, которые пострадают, – это в первую очередь простые украинцы. Если будет атака на Киев, где проживает почти 3 млн человек, это будет катастрофа. Но я должен также сказать: я боюсь, что и россияне пострадают. Украинцы не встретят российских военных с распростертыми объятиями. Напротив. И, конечно, объединенное международное сообщество дало понять, что, если Россия снова проявит агрессию по отношению к Украине, будут очень серьезные последствия", – подчеркнул Блинкен.

На уточняющий вопрос журналистки, уверены ли Соединенные Штаты в имеющейся у них информации, Блинкен ответил, что "вполне уверены".

"Мы выносим ее в публичное пространство не для того, чтобы начать войну, а для того, чтобы войну предотвратить. Войну, которая не входит ни в чьи интересы, начиная с российского народа. Вот что мы пытаемся сделать. И если есть шанс отыскать дипломатический путь разрешения этой ситуации, я твердо намерен сделать это. Но если нам придется отвечать на агрессию России, мы сделаем и это", – заявил он.

Контекст:

В конце октября 2021 года американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января 2022 года заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации.

18 февраля президент США Джо Байден заявил, что у него есть основания считать, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину.

19 февраля Блинкен заявил, что возле границ Украины Россия накопила 150 тыс. военных.

Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, НАТО, война, агрессия, вторжение, Энтони Блинкен, украинцы, война в Украине, война на Донбассе, государственный секретарь
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