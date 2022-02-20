Макрон поговорил с Путиным и после этого сразу же позвонил Зеленскому – СМИ

Разговор Макрона с главой Кремля длился дольше, чем с президентом Украины Фото: ЕРА

По данным журналистов, с Путиным Макрон общался в течение одного часа и 45 минут, а с Зеленским, которому он позвонил сразу же после разговора с главой Кремля, – около 30 минут.

Темами разговоров было вероятное начало масштабных боевых действий после того, как возле границы Украины Москва скопила более 100 тыс. военных.

На сайте Кремля, Елисейского дворца и Офиса президента Украины информации о разговорах лидеров стран пока отсутствует.

Позже Зеленский написал о разговоре с Макроном в Twitter.

"В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Макрона о текущей ситуации с безопасностью и новых провокативных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ (трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. – "ГОРДОН") и немедленное введение режима тишины", – сказано в твите.