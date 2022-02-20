Макрон поговорил с Путиным и после этого сразу же позвонил Зеленскому – СМИ

По данным журналистов, с Путиным Макрон общался в течение одного часа и 45 минут, а с Зеленским, которому он позвонил сразу же после разговора с главой Кремля, – около 30 минут.
Темами разговоров было вероятное начало масштабных боевых действий после того, как возле границы Украины Москва скопила более 100 тыс. военных.
На сайте Кремля, Елисейского дворца и Офиса президента Украины информации о разговорах лидеров стран пока отсутствует.
Позже Зеленский написал о разговоре с Макроном в Twitter.
"В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Макрона о текущей ситуации с безопасностью и новых провокативных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ (трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. – "ГОРДОН") и немедленное введение режима тишины", – сказано в твите.
У продовження вчорашньої розмови поінформував @EmmanuelMacron про поточну безпекову ситуацію та нові провокативні обстріли. Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 20, 2022
В конце октября 2021 года американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января 2022 года заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.
15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации. Независимые наблюдатели это не подтвердили.
18 февраля президент США Джо Байден заявил, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину.
19 февраля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что возле границ Украины Россия накопила 150 тыс. военных.