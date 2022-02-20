"Россия может начать нападение в любой момент". Байден решил созвать Совет нацбезопасности из-за ситуации вокруг Украины

Эксперты по национальной безопасности сказали Байдену, что Россия может начать нападение на Украину в любой момент, заявили в Белом доме Фото: ЕРА

"Президент Байден продолжает следить за развитием ситуации в Украине, и его команда по национальной безопасности регулярно получает информацию о событиях на местах. [...] Завтра Президент проведет заседание Совета национальной безопасности по ситуации в Украине", – говорится в релизе.

Представители этой группы "подтвердили, что Россия может начать нападение на Украину в любой момент", – подчеркивается в сообщении.

Байдена проинформировали о встречах вице-президента США Камалы Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентами стран Балтии.