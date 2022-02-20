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"Россия может начать нападение в любой момент". Байден решил созвать Совет нацбезопасности из-за ситуации вокруг Украины

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Эксперты по национальной безопасности сказали Байдену, что Россия может начать нападение на Украину в любой момент, заявили в Белом доме
Эксперты по национальной безопасности сказали Байдену, что Россия может начать нападение на Украину в любой момент, заявили в Белом доме
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден созывает 20 февраля заседание Совета национальной безопасности страны из-за ситуации вокруг Украины. Об этом 19 февраля сообщил сайт Белого дома.

"Президент Байден продолжает следить за развитием ситуации в Украине, и его команда по национальной безопасности регулярно получает информацию о событиях на местах. [...] Завтра Президент проведет заседание Совета национальной безопасности по ситуации в Украине", – говорится в релизе.

Представители этой группы "подтвердили, что Россия может начать нападение на Украину в любой момент", – подчеркивается в сообщении.

Байдена проинформировали о встречах вице-президента США Камалы Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентами стран Балтии.

Контекст:

В конце октября 2021 года американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января 2022 года заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

19 февраля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что возле границ Украины Россия накопила 150 тыс. военных.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации. Независимые наблюдатели это не подтвердили.

17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация, обстрелы продолжились 18–20 февраля. 

18 февраля президент США Джо Байден заявил, что у него есть основания считать, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Джо Байден, вторжение, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе
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