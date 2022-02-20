Россия и Беларусь решили не останавливать свои учения у границы с Украиной

Хренин сказал, что решение приняли президент РФ Владимир Путин и называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко. Министр объяснил решение "нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе".
Россия и Беларусь будут "тщательно прорабатывать этапы обороны Союзного государства, которые не были охвачены с такой степенью детализации учебными вопросами предыдущего периода проверки", сказал Хренин.
Он повторил тезисы российской пропаганды о "военном освоении" территории Украины и заявил, что "в Европе очень сильно запахло порохом" и ее "подталкивают к войне".
Учения проводились в том числе недалеко от границы Беларуси и Украины.
Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации. В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.
18 января в Беларусь начали прибывать подразделения вооруженных сил РФ на учения "Союзная решимость – 2022", которые начались в феврале.
В Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может "создать предлог для возможного вторжения" в Украину по нескольким направлениям. В МИД Беларуси назвали это заявление "набором фантазий и страшилок".
Европейские депутаты и американские конгрессмены в совместном заявлении 24 января назвали оккупацией ввод российских войск в Беларусь.
Соединенные Штаты, их союзники и партнеры примут ответные меры против Беларуси, если ее территория будет использована для вторжения РФ в Украину, предупредил спикер Госдепартамента США Нед Прайс 25 января.
В МИД и минобороны Беларуси пообещали, что по окончании учений 20 февраля все российские военные вместе с техникой покинут страну.
В Белом доме считают, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
Американские СМИ со ссылкой на военных и разведчиков сообщали, что войска РФ могут использовать девять различных маршрутов в рамках возможного полномасштабного вторжения в Украину. Среди этих возможных маршрутов указывалось и белорусское направление "для атаки с севера и окружения Киева".