Россия и Беларусь решили не останавливать свои учения у границы с Украиной

Хренин сказал, что решение приняли президент РФ Владимир Путин и называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко. Министр объяснил решение "нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе".

Россия и Беларусь будут "тщательно прорабатывать этапы обороны Союзного государства, которые не были охвачены с такой степенью детализации учебными вопросами предыдущего периода проверки", сказал Хренин.

Он повторил тезисы российской пропаганды о "военном освоении" территории Украины и заявил, что "в Европе очень сильно запахло порохом" и ее "подталкивают к войне".

Учения проводились в том числе недалеко от границы Беларуси и Украины.