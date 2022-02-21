Продолжение учений в Беларуси указывает на подготовку России к вторжению в Украину – Столтенберг

Он напомнил, что на прошлой неделе Россия фактически заявила, что отступит от границ Украины. Однако на самом деле РФ стянула к украинским рубежам еще больше войск.
"Кроме того, эти учения, которые, по их словам, должны были закончиться сегодня [20 февраля], теперь будут продолжаться. Так что все это вписывается в картину, что Россия готовится к вторжению в Украину", – сказал Столтенберг.
Генсек НАТО обавил, что Альянс готов провести новую встречу Россия – НАТО. По его словам, сейчас главное – не допустить нового нападения на Украину, а потому НАТО поддерживает усилия членов Альянса по поиску политического решения конфликта.
На фоне скопления российских войск возле украинской границы РФ и Беларусь объявили о проведении совместных учений "Союзная решимость". 18 января в Беларусь начали прибывать подразделения вооруженных сил РФ. В начале февраля стартовал первый этап учений.
В Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может "создать предлог для возможного вторжения" в Украину по нескольким направлениям. В МИД Беларуси назвали это заявление "набором фантазий и страшилок".
Европейские депутаты и американские конгрессмены в совместном заявлении 24 января назвали оккупацией ввод российских войск в Беларусь.
Соединенные Штаты, их союзники и партнеры примут ответные меры против Беларуси, если ее территория будет использована для вторжения РФ в Украину, предупредил спикер Госдепартамента США Нед Прайс 25 января.
В МИД и минобороны Беларуси обещали, что по окончании учений 20 февраля все российские военные вместе с техникой покинут страну. Однако 20 февраля глава минобороны страны Виктор Хренин объявил, что учения будут продолжены.