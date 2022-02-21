Продолжение учений в Беларуси указывает на подготовку России к вторжению в Украину – Столтенберг

Столтенберг: Все это вписывается в картину, что Россия готовится к вторжению в Украину Фото: EPA

Он напомнил, что на прошлой неделе Россия фактически заявила, что отступит от границ Украины. Однако на самом деле РФ стянула к украинским рубежам еще больше войск.

"Кроме того, эти учения, которые, по их словам, должны были закончиться сегодня [20 февраля], теперь будут продолжаться. Так что все это вписывается в картину, что Россия готовится к вторжению в Украину", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО обавил, что Альянс готов провести новую встречу Россия – НАТО. По его словам, сейчас главное – не допустить нового нападения на Украину, а потому НАТО поддерживает усилия членов Альянса по поиску политического решения конфликта.