В России утверждают, что с 18 февраля на ее территорию выехала 61 тыс. жителей ОРДЛО

По его словам, людей принимает Ростовская область, затем часть из них железнодорожным транспортом развозят по разным регионам России.
Агентство отмечает, что в Ростовской области готовят 20 тыс. мест для "эвакуированных".
РБК пишет, что из-за потока беженцев из ОРДЛО режим чрезвычайной ситуации уже ввели Ростовская, Воронежская, Курская и Пензенская области РФ, то же самое намерены сделать и в Саратовской области.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились, за сутки боевики 66 раз нарушили режим тишины. 19 февраля на Донбассе боевики совершили 136 обстрелов, 20-го – 80.
На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь группировки "ЛНР" Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждает, что Вооруженные силы Украины сформировали "внушительную ударную группировку" и якобы планируют "глубокий прорыв" в ОРЛО.
Также боевики объявили на оккупированной территории Донбасса мобилизацию.
Распространяемую российскими СМИ информацию о якобы обстрелах со стороны ВСУ, в том числе по российской территории, в штабе операции Объединенных сил называют фейком и пропагандой для нагнетания ситуации.