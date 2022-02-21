В России утверждают, что с 18 февраля на ее территорию выехала 61 тыс. жителей ОРДЛО

По его словам, людей принимает Ростовская область, затем часть из них железнодорожным транспортом развозят по разным регионам России.

Агентство отмечает, что в Ростовской области готовят 20 тыс. мест для "эвакуированных".

РБК пишет, что из-за потока беженцев из ОРДЛО режим чрезвычайной ситуации уже ввели Ростовская, Воронежская, Курская и Пензенская области РФ, то же самое намерены сделать и в Саратовской области.