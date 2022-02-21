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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ФСБ заявила, что "предотвратила нарушение госграницы РФ диверсионной группой из Украины"

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Российские спецслужбы сообщили, что якобы пять "диверсантов" из Украины были уничтожены
Российские спецслужбы сообщили, что якобы пять "диверсантов" из Украины были уничтожены
Фото: ua.depositphotos.com

21 февраля Федеральная служба безопасности России заявила, что подразделения Южного военного округа и пограничной службы "предотвратили нарушение госграницы РФ диверсионно-разведывательной группой из Украины" в Ростовской области, сообщает ТАСС.

В сообщении говорится, что для "экстренной эвакуации украинской диверсионной группы" на территорию России въехали две боевые машины пехоты ВСУ.

ФСБ сообщила, что якобы пять "диверсантов" из Украины были уничтожены.

Контекст:

В конце октября прошлого года американские СМИ сообщили, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе полномасштабного вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни. В то же время украинские власти заявляли, что западные страны преувеличивают опасность.

Министр обороны Украины Алексей Резников 14 февраля заявил, что вблизи границы Украины находится 125 тыс. наземного компонента войск РФ. По его словам, в настоящее время Россия не создала наступательные ударные группировки ни на одном из участков вблизи границы Украины.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации. СШАНАТО и Украина заявляли, что пока не видят существенного отвода российских войск от украинских границ.

17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны более 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. В частности, 20 февраля боевики 80 раз открывали огонь.

Теги: Россия, военные, ФСБ, Ростов, диверсанты, эвакуация, ТАСС, российская агрессия, война в Украине, украинец, военнослужащий, войска
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