"Нельзя понять, что у Путина в голове". Командующий силами теробороны ответил, возможно ли нападение России на Украину

"Мы принципиально готовимся к тому, что оно [нападение РФ] может быть. Мы должны адекватно реагировать и планировать варианты, насколько возможно это сделать. Ситуация может быть разной, неизвестно, какие виды оружия может применить Россия, каким образом она будет реализовывать этот вариант вторжения", – отметил Галушкин.

Отвечая на вопрос, реально ли Россия готовится к вторжению, Галушкин ответил, что мы "не можем понять, что у президента РФ Владимира Путина в голове".

"У него – страна-бензоколонка, он может себе позволить удерживать на наших границах эту орду очень длительное время. Мы должны научиться с этим жить. Он пусть делает то, что считает необходимым, а мы должны делать свое. Нам нужно сконцентрироваться не на том, нападет он или нет, а на том, каким образом мы будем действовать. Я знаю, что руководство ВСУ, Минобороны и все государственные институции делают все, чтобы быть готовыми к любым действиям", – подчеркнул он.

По словам командующего Силами теробороны, если Украины выстоит в нынешней ситуации, то будет иметь уважение всего мира.

"У нас есть все для этого. У нас прекрасный народ, мощные Вооруженные силы, мы имеем закон "Об основах нацсопротивления", мы можем сделать так, чтобы это было общенациональной идеей. Мы выстоим однозначно... Верьте Вооруженным силам Украины и сохраняйте спокойствие", – добавил он.