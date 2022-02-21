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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нельзя понять, что у Путина в голове". Командующий силами теробороны ответил, возможно ли нападение России на Украину

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Галушкин: Ситуация может быть разной, неизвестно, какие виды оружия может применить Россия
Галушкин: Ситуация может быть разной, неизвестно, какие виды оружия может применить Россия
Скриншот: Військове телебачення України / YouTube

Россия может еще долго удерживать своих военных на границе с Украиной, и украинцам нужно научиться с этим жить. Об этом в интервью "24 каналу" 17 февраля заявил главнокомандующий Силами территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин.

"Мы принципиально готовимся к тому, что оно [нападение РФ] может быть. Мы должны адекватно реагировать и планировать варианты, насколько возможно это сделать. Ситуация может быть разной, неизвестно, какие виды оружия может применить Россия, каким образом она будет реализовывать этот вариант вторжения", – отметил Галушкин.

Отвечая на вопрос, реально ли Россия готовится к вторжению, Галушкин ответил, что мы "не можем понять, что у президента РФ Владимира Путина в голове".

"У него – страна-бензоколонка, он может себе позволить удерживать на наших границах эту орду очень длительное время. Мы должны научиться с этим жить. Он пусть делает то, что считает необходимым, а мы должны делать свое. Нам нужно сконцентрироваться не на том, нападет он или нет, а на том, каким образом мы будем действовать. Я знаю, что руководство ВСУ, Минобороны и все государственные институции делают все, чтобы быть готовыми к любым действиям", – подчеркнул он.

По словам командующего Силами теробороны, если Украины выстоит в нынешней ситуации, то будет иметь уважение всего мира.

"У нас есть все для этого. У нас прекрасный народ, мощные Вооруженные силы, мы имеем закон "Об основах нацсопротивления", мы можем сделать так, чтобы это было общенациональной идеей. Мы выстоим однозначно... Верьте Вооруженным силам Украины и сохраняйте спокойствие", – добавил он.

Контекст:

В конце октября прошлого года американские СМИ сообщили, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе полномасштабного вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни. В то же время украинские власти заявляли, что западные страны преувеличивают опасность.

Министр обороны Украины Алексей Резников 14 февраля заявил, что вблизи границы Украины находится 125 тыс. наземного компонента войск РФ. По его словам, в настоящее время Россия не создала наступательные ударные группировки ни на одном из участков вблизи границы Украины.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации. СШАНАТО и Украина заявляли, что пока не видят существенного отвода российских войск от украинских границ.

17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны более 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. В частности, 20 февраля боевики 80 раз открывали огонь.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, территориальная оборона, война в Украине, Юрий Галушкин
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