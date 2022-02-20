Блинкен: Байден готов к контактам с Путиным в любом формате в любой момент, если это поможет предотвратить войну

Блинкен: Все эти операции под ложным флагом, все эти провокации с целью создания оправданий – все это уже готовится Фото: EPA

По словам Блинкена, все, что может привести к фактическому вторжению, "похоже, имеет место".

"Все эти операции под ложным флагом, все эти провокации с целью создания оправданий – все это уже готовится. Но вы слышали, что президент Байден сказал на днях: мы считаем, что президент Путин принял решение [о вторжении], но, пока танки действительно не едут, а самолеты не летят, мы будем использовать любую возможность и каждую минуту, чтобы увидеть, сможет ли дипломатия еще разубедить президента Путина не доводить это дело до конца. Президент Байден готов в любой момент вступить в контакт с президентом Путиным в любом формате, если это поможет предотвратить войну", – сказал он.

Глава американской дипломатии напомнил, что предложил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову провести нашу встречу на следующей неделе в Европе.

"План по-прежнему состоит в том, чтобы сделать это, если тем временем Россия не вторгнется", – заявил Блинкен.