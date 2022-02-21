В Москве задержали правозащитников, которые вышли на пикет против войны с Украиной

Участники пикетов держали плакаты с надписями "Школы и больницы вместо бомб и снарядов", "Руки прочь от Украины", "Долой власть чекистов", "Россия, не трогай Украину", "Нет войне с Украиной", "Свободу украинским политзаключенным".
Фото с пикета опубликовала в Telegram Sota.
"На Пушкинской площади задержаны уже шесть участников антивоенной акции, в их числе Юрий Самодуров и Лев Пономарев", – отметили в посте.
Глава штаба российского политика Андрея Пивоварова Татьяна Усманова в Twitter написала о задержании Пономарева.
"Он вышел с другими правозащитниками на одиночный пикет против войны с Украиной. Льву Александровичу 80 лет. Этот арест – настоящее позорище", – подчеркнула Успанова.
В Москве на Пушкинской площади задержали Льва Пономарева. Он вышел с другими правозащитниками в одиночный пикет против войны с Украиной.— Татьяна Усманова (@TatianaUsmanova) February 20, 2022
Льву Александровичу 80 лет. Этот арест - настоящее позорище. pic.twitter.com/XRkZHII2WQ
По информации "ОВД-News", задержанных доставили в отдел полиции.
"Правозащитника Льва Пономарева полицейские отпустили из ОП "Тверской" с протоколом по статье о нарушении правил участия в акции. Михаилу Кригеру вменили статью об организации несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), а Михаилу Удимову – статью о неповиновении законным требованиям полицейских (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Их оставили на ночь в отделе полиции до завтрашнего суда", – написало издание.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предположил, что провокации в ОРДЛО организовываются для оправдания ввода на оккупированную территорию регулярных воинских частей из России под видом миротворцев.