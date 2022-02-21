В Москве задержали правозащитников, которые вышли на пикет против войны с Украиной

Участники пикетов держали плакаты с надписями "Школы и больницы вместо бомб и снарядов", "Руки прочь от Украины", "Долой власть чекистов", "Россия, не трогай Украину", "Нет войне с Украиной", "Свободу украинским политзаключенным".

Фото с пикета опубликовала в Telegram Sota.

"На Пушкинской площади задержаны уже шесть участников антивоенной акции, в их числе Юрий Самодуров и Лев Пономарев", – отметили в посте.

Глава штаба российского политика Андрея Пивоварова Татьяна Усманова в Twitter написала о задержании Пономарева.

"Он вышел с другими правозащитниками на одиночный пикет против войны с Украиной. Льву Александровичу 80 лет. Этот арест – настоящее позорище", – подчеркнула Успанова.

В Москве на Пушкинской площади задержали Льва Пономарева. Он вышел с другими правозащитниками в одиночный пикет против войны с Украиной.

Льву Александровичу 80 лет. Этот арест - настоящее позорище. pic.twitter.com/XRkZHII2WQ — Татьяна Усманова (@TatianaUsmanova) February 20, 2022

По информации "ОВД-News", задержанных доставили в отдел полиции.

"Правозащитника Льва Пономарева полицейские отпустили из ОП "Тверской" с протоколом по статье о нарушении правил участия в акции. Михаилу Кригеру вменили статью об организации несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), а Михаилу Удимову – статью о неповиновении законным требованиям полицейских (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Их оставили на ночь в отделе полиции до завтрашнего суда", – написало издание.