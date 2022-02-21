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Канада подготовила санкции против РФ на случай ее вторжения в Украину – глава МИД

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Жоли отметила, что санкционные пакеты предусматривают ограничительные меры против физических и юридических лиц
Жоли отметила, что санкционные пакеты предусматривают ограничительные меры против физических и юридических лиц
Фото: EPA

Канада уже подготовила несколько пакетов санкций против России на случай ее нового вторжения в Украину. Об этом в интервью National Post, которое вышло 17 февраля, рассказала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Санкционные пакеты предусматривают ограничительные меры против физических и юридических лиц. Жоли отметила, что Канада работала над ними вместе с НАТО и странами Евросоюза, Австралией и Великобританией.

Ряд ограничений будут введены сразу же после возможного вторжения, в дальнейшем санкции могут усиливаться, отметила она. Какие именно санкции могут быть введены, министр сообщить отказалась, но сообщила, что существует "огромный набор" инструментов, нацеленных на множество российских лиц и организаций. 

В то же время Жоли уверена, что возможности дипломатического урегулирования все еще существуют.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. Вскоре поле этого РФ начала агрессию на востоке Украины, хотя официально этого не признает.

За агрессию в отношении Украины ряд стран ввели против РФ ограничительные меры. В частности, США неоднократно вводили и расширяли санкции против России. В 2014 году были применены первые санкции против РФ из-за аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе – некоторые из них позднее были отменены, но вводились и новые. В отношении России также действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.

На фоне стягивания Россией войск к границе Украины, которое началось в октябре 2021 года, ряд стран обсуждают новые возможные санкции. В частности, об этом заявляли ИспанияГерманияСШАФранция, Великобритания и другие.

Президент США Джо Байден сообщал, что рассмотрит возможность введения персональных санкций против лидера РФ Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил о жестких экономических санкциях.

19 февраля на Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский призвал обнародовать возможные санкции против РФ, которые хочет ввести в случае ее нового вторжения в Украину. По мнению Зеленского, мирному решению ситуации вокруг страны могут помочь превентивные санкции против РФ.

Если Россия вторгнется в Украину, Британия введет санкции против отдельных лиц и стратегически важных для России предприятий, сказал Джонсон 19 февраля.

У России "в целом довольно хорошее представление" о том, какие Запад подготовил санкции против нее, отметил госсекретарь США Энтони Блинкен. Их цель, по словам Блинкена, в "первую очередь состоит в том, чтобы попытаться удержать Россию от начала войны".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 20 февраля, что основания ввести часть обещанных странами Запада санкций уже есть.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, санкции, российская агрессия, война в Украине
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