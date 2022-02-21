Канада подготовила санкции против РФ на случай ее вторжения в Украину – глава МИД

Санкционные пакеты предусматривают ограничительные меры против физических и юридических лиц. Жоли отметила, что Канада работала над ними вместе с НАТО и странами Евросоюза, Австралией и Великобританией.

Ряд ограничений будут введены сразу же после возможного вторжения, в дальнейшем санкции могут усиливаться, отметила она. Какие именно санкции могут быть введены, министр сообщить отказалась, но сообщила, что существует "огромный набор" инструментов, нацеленных на множество российских лиц и организаций.

В то же время Жоли уверена, что возможности дипломатического урегулирования все еще существуют.