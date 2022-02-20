Сегодня есть все основания для введения хотя бы части санкций, подготовленных Западом для России – Кулеба

Кулеба рассказывал о своих встречах на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила 19–20 февраля.

"Когда мне коллеги, которых я очень уважаю и ценю, говорили: "Давай выступим с заявлением в поддержку Украины", я отвечал: "Коллеги, я очень благодарен, вы прекрасные люди, но мы не в той фазе. Мы не в той фазе, где достаточно просто сказать, что "мы рядом с Украиной". Это хорошо, мы благодарны, но пора действовать", – сказал он.

Украина предлагает партнерам действия на трех треках, сообщил министр. Он уточнил, что это дипломатия, новые поставки оборонной помощи для укрепления Вооруженных сил Украины, а также применение санкций.

"И да, я говорю уже официально. Есть все основания для применения хотя бы части санкций, подготовленных для России, сейчас. Это наша принципиальная позиция. Момент наступил. Это очень важно сделать, потому что мы видим, как развиваются события. Именно сейчас нужно остановить Россию, применив превентивные санкции", – добавил Кулеба.

По словам главы МИД, партнеры заверили его, что действия по этим трем направлениям будут.

"Мы в ближайшие дни и недели будем становиться еще сильнее", – подчеркнул он.