Украина ожидает, что Россия согласится принять участие в консультациях в будапештском формате – МИД

Кулеба: Отказ РФ от проведения таких консультаций не должен влиять на решения других государств. Впрочем, мы надеемся, что Россия все же подтвердит свое участие Фото: ЕРА

"Надо честно сейчас проверить, работает ли система безопасности, созданная Будапештским меморандумом и связанными с ним решениями, или не работает. Мы это сделаем искренне, с благими намерениями", – сказал Кулеба, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о Будапештском меморандуме, озвученное 19 февраля.

МИД обратится ко всем государствам – гарантам по Будапештскому меморандуму с предложением провести консультации "и выйти из них с конкретными решениями о шагах, которые будут предприняты для обеспечения безопасности Украины", сообщил министр.

"Отказ Российской Федерации от проведения таких консультаций, по мнению Украины, не должен влиять на решения других государств-гарантов по участию в консультациях. Эти гарантии безопасности предоставлялись Украине в 1994 году не от группы стран, а каждой страной индивидуально, и эти гарантии были объединены в одном документе. Поэтому отказ России не является основанием для непроведения консультаций. Впрочем, мы надеемся, что Российская Федерация все же подтвердит свое участие. Дальше, в зависимости от того, чем завершится этот этап, мы понимаем варианты дальнейшего движения, и мы будем двигаться вперед в зависимости от развития событий", – добавил глава МИД.