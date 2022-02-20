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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Байден провел заседание Совета нацбезопасности в связи с наращиванием РФ военных сил вокруг Украины

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Байден провел заседание 20 февраля
Байден провел заседание 20 февраля
Фото: EPA

Президент США Джо Байден 20 февраля провел заседание Совета национальной безопасности страны. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Сегодня президент Джозеф Байден созвал заседание Совета национальной безопасности для обсуждения последних событий, касающихся наращивания военных сил России на границах Украины", – говорится в сообщении.

Других подробностей в Белом доме не рассказали.

Контекст:

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти заявляли, что западные страны преувеличивают опасность.

Министр обороны Украины Алексей Резников 14 февраля заявил, что вблизи границы Украины находится 125 тыс. наземного компонента войск РФ. По его словам, в настоящее время Россия не создала наступательные ударные группировки ни на одном из участков вблизи границы Украины.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации. СШАНАТО и Украина заявляли, что пока не видят существенного отвода российских войск от украинских границ.

17 февраля Байден заявил, что риски вторжения РФ в Украину, несмотря на заявления россиян об отводе войск, сохраняются и нападение может случиться в течение нескольких ближайших дней.

Блинкен 19 февраля заявил, что возле границ Украины Россия накопила 150 тыс. военных.

17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны более 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий.

18 февраля президент США Джо Байден заявил, что у него есть основания считать, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, война в Украине, войска
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