Штаб ООС, Кулеба и Геращенко заявили, что Украина не посылала диверсантов или БТРы через границу с РФ

"Каждый день мы подчеркиваем, что не ведем никаких наступательных действий. Там физически не могло появиться ни нашей техники, ни военнослужащих – мы не наступаем. Это все вымышленные вещи, просто фейки, продуцируемые с бешеным темпом с целью дискредитации наших Вооруженных сил и нагнетания ситуации", – говорится в сообщении.
В штабе ООС также добавили, что информация российской пропаганды об артиллерийских обстрелах и других наступательных действиях со стороны ВСУ не соответствует действительности.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter также опроверг дезинформацию РФ.
"Украина: Не нападала на Донецк, Луганск. Не посылала диверсантов или БТРы через границу. Не обстреливала территорию РФ или КПП на границе. Не совершала диверсий. Не планирует подобные действия", – подчеркнул Кулеба.
Он также потребовал от РФ немедленно "остановить фабрику фейков".
Категорично спростовую дезінформацію РФ. Україна:— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 21, 2022
* Не нападала на Донецьк, Луганськ
* Не надсилала диверсантів чи БТРи через кордон
* Не обстрілювала територію РФ чи КПП на кордоні
* Не вчиняла диверсій
Не планує подібних дій.
Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram заявил, что информация об "украинских диверсантах" – это фейк российской пропаганды.
"Они были не на БМП, а на БЛТ – боевых летающих тарелках!" – иронично написал Геращенко.
В конце октября прошлого года американские СМИ сообщили, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе полномасштабного вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.
В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни. В то же время украинские власти заявляли, что западные страны преувеличивают опасность.
Министр обороны Украины Алексей Резников 14 февраля заявил, что вблизи границы Украины находится 125 тыс. наземного компонента войск РФ. По его словам, в настоящее время Россия не создала наступательные ударные группировки ни на одном из участков вблизи границы Украины.
15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации. США, НАТО и Украина заявляли, что пока не видят существенного отвода российских войск от украинских границ.
17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны более 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. В частности, 20 февраля боевики 80 раз открывали огонь.