Штаб ООС, Кулеба и Геращенко заявили, что Украина не посылала диверсантов или БТРы через границу с РФ

В штабе ООС подчеркнули, что не ведут никаких наступательных действий Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"Каждый день мы подчеркиваем, что не ведем никаких наступательных действий. Там физически не могло появиться ни нашей техники, ни военнослужащих – мы не наступаем. Это все вымышленные вещи, просто фейки, продуцируемые с бешеным темпом с целью дискредитации наших Вооруженных сил и нагнетания ситуации", – говорится в сообщении.

В штабе ООС также добавили, что информация российской пропаганды об артиллерийских обстрелах и других наступательных действиях со стороны ВСУ не соответствует действительности.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter также опроверг дезинформацию РФ.

"Украина: Не нападала на Донецк, Луганск. Не посылала диверсантов или БТРы через границу. Не обстреливала территорию РФ или КПП на границе. Не совершала диверсий. Не планирует подобные действия", – подчеркнул Кулеба.

Он также потребовал от РФ немедленно "остановить фабрику фейков".

Категорично спростовую дезінформацію РФ. Україна:



* Не нападала на Донецьк, Луганськ

* Не надсилала диверсантів чи БТРи через кордон

* Не обстрілювала територію РФ чи КПП на кордоні

* Не вчиняла диверсій



Не планує подібних дій.



Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 21, 2022

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram заявил, что информация об "украинских диверсантах" – это фейк российской пропаганды.

"Они были не на БМП, а на БЛТ – боевых летающих тарелках!" – иронично написал Геращенко.