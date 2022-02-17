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"Измотанные, уставшие, деморализованные". Генерал армии Радецкий рассказал о состоянии российских войск у границ Украины

 
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Радецкий о российских военных у границы: Они все говорят: "Нам эта война, эти маневры не нужны"
Радецкий о российских военных у границы: Они все говорят: "Нам эта война, эти маневры не нужны"
Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Российские войска, которые стоят у границы с Украиной, деморализованы. Об этом 17 февраля в эфире YouTube-шоу "ГОРДОН" на канале "Дмитрий Гордон" заявил генерал армии, экс-министр обороны Украины Виталий Радецкий.

"Я учился с многими россиянами и сегодня поддерживаю связь с теми, которые учились в академии Фрунзе, в академии генерального штаба вместе со мной. Они сейчас не которые руководят, некоторые не руководят, на второстепенных должностях. Сегодня войска измотанные, уставшие и уже деморализованные. Потому что сегодня та колотнеча, которая имеет место на российской территории вдоль границы начиная от Беларуси и заканчивая сюда, к Харькову – постоянное напряжение. И они, все эти люди говорят: "Нам эта война, эти маневры не нужны", – рассказал генерал.  

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом. В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения "Союзная решимость – 2022". В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия. Зеленский 16 февраля также сказал, что пока Украина не видит отвода российских войск.

Теги: российская агрессия, война в Украине, Виталий Радецкий, российские военные, ток-шоу "ГОРДОН"
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