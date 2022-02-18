Резников не подтверждает отвода войск РФ от границ, но вероятность полномасштабной эскалации по-прежнему оценивает как невысокую

"Касательно ситуации вокруг украинских границ. Во-первых, мы не подтверждаем заявление российской стороны об отведении войск: этого не происходит, идет перемещение сил и средств", – сказал он.
По его словам, сейчас подразделения российских войск у границы насчитывают около 129 тыс. наземного компонента, а вместе с морским и авиационным – около 149 тыс.
В то же время, российские учения в Беларуси, Черном море и других местах находятся в активной фазе.
"Мы ожидаем, что в ближайшие дни будет привлечено еще несколько тысяч лиц. Также мы ожидаем, что к Черному морю подойдут еще три корабля", – добавил министр обороны.
Он отметил, что одновременно с учениями армии в России проходят учения Росгвардии "Заслон – 2022", они также находятся в поле внимания Украины.
Резников заверил, что украинская разведка видит все передвижения, которые могут представлять потенциальную угрозу для Украины.
"Каждый самолет, вертолет или танковое подразделение – мы их видим. Мы в постоянном контакте с нашими международными партнерами и получаем подтверждение такой информации", – сказал министр.
По его словам, "могут озвучиваться разные даты и разные сценарии, но все эти сценарии украинская армия просчитала и готова к ним".
"Мы ни в коем случае не преуменьшаем угрозу, но вероятность масштабной эскалации по-прежнему оцениваем как невысокую по отношению к вторжению в Украину в целом", – заявил министр.
Контекст:
США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.
11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.
15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом. В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения "Союзная решимость – 2022". В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия.
По словам Зеленского, когда войска России будут отведены, это увидят все, а не только военные или разведка, но "пока это просто заявления".
17 февраля резко обострилась ситуация на Донбассе. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.