Резников не подтверждает отвода войск РФ от границ, но вероятность полномасштабной эскалации по-прежнему оценивает как невысокую

"Касательно ситуации вокруг украинских границ. Во-первых, мы не подтверждаем заявление российской стороны об отведении войск: этого не происходит, идет перемещение сил и средств", – сказал он.

По его словам, сейчас подразделения российских войск у границы насчитывают около 129 тыс. наземного компонента, а вместе с морским и авиационным – около 149 тыс.

В то же время, российские учения в Беларуси, Черном море и других местах находятся в активной фазе.

"Мы ожидаем, что в ближайшие дни будет привлечено еще несколько тысяч лиц. Также мы ожидаем, что к Черному морю подойдут еще три корабля", – добавил министр обороны.

Он отметил, что одновременно с учениями армии в России проходят учения Росгвардии "Заслон – 2022", они также находятся в поле внимания Украины.

Резников заверил, что украинская разведка видит все передвижения, которые могут представлять потенциальную угрозу для Украины.

"Каждый самолет, вертолет или танковое подразделение – мы их видим. Мы в постоянном контакте с нашими международными партнерами и получаем подтверждение такой информации", – сказал министр.

По его словам, "могут озвучиваться разные даты и разные сценарии, но все эти сценарии украинская армия просчитала и готова к ним".

"Мы ни в коем случае не преуменьшаем угрозу, но вероятность масштабной эскалации по-прежнему оцениваем как невысокую по отношению к вторжению в Украину в целом", – заявил министр.