Более 40% украинцев считают, что в случае вторжения российских войск Украина сможет выстоять только при помощи Запада – опрос SOCIS

33,4% опрошенных думают, что Украина сможет защитить себя самостоятельно.
В то же время 14,8% респондентов предполагают, что в случае вторжения российских оккупантов у Украины не будет шансов выстоять.
Как отмечают социологи, вероятным нападение РФ на Украину считают 35% граждан.
55,4% респондентов думают, что вторжение России маловероятно либо невозможно.
Опрос проводился с 11-го по 16 февраля среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки: 2,4%.
В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.
Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств сказал, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.
На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран, в частности США, Великобритания, страны Балтии, Чехия и другие государства, объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов.