Более 40% украинцев считают, что в случае вторжения российских войск Украина сможет выстоять только при помощи Запада – опрос SOCIS

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран передают Киеву военную помощь Фото: Міністерство оборони України / Facebook

33,4% опрошенных думают, что Украина сможет защитить себя самостоятельно.

В то же время 14,8% респондентов предполагают, что в случае вторжения российских оккупантов у Украины не будет шансов выстоять.

Как отмечают социологи, вероятным нападение РФ на Украину считают 35% граждан.

55,4% респондентов думают, что вторжение России маловероятно либо невозможно.

Опрос проводился с 11-го по 16 февраля среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки: 2,4%.