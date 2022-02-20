Сенцов: Если начнется вторжение, я пойду на войну

Сенцов родился в 1976 году в Симферополе Фото: lb.ua

Режиссер сказал, что ему небезразлична судьба страны.

"Я делаю все, что в моих силах, и делаю это на своем месте. Если что-нибудь изменится и надо будет делать другое, тогда буду делать другое. Если начнется вторжение, я пойду на войну. Если сложится ситуация, где я смогу как-то повлиять на изменение этой системы, тогда я это сделаю", – уточнил Сенцов.

В ноябре 2021 года он заявил, что до деоккупации не вернется в Крым.

"Украинский Крым – это не только наша национальная идея, но и моя личная тоже", – подчеркнул режиссер.

Сенцов родился в 1976 году в Симферополе.

25 августа 2015 года он был приговорен в России к 20 годам лишения свободы. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.

Вернулся Сенцов в Украину из колонии в РФ 7 сентября 2019 года вместе с еще 34 узниками Кремля, которых отпустили в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.