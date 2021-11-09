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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сенцов: Мы побеждаем в войне с Россией. Но наша победа – это годы и годы труда

Сенцов: В 2014 году все поменялось
Сенцов: В 2014 году все поменялось
Фото: ЕРА

Украина побеждает в войне с Россией. Такое мнение в интервью "Укринформу" выразил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов.

"И не надо думать, что это, как в голливудском кино, все быстро происходит. Наша победа – это годы и годы труда. И может, даже тот год победы над Россией и не будет четко определен. Даже не будет четкой даты. Но победа – за нами, я в это верю", – подчеркнул режиссер.

По его словам, изменения в сознании людей по отношению к РФ не происходят быстро.

"Мы были сателлитом России до 2014 года. С самого начала, со времен независимости, когда, став свободными, мы свернули не туда, но мы, по сути, никуда и не свернули. Мы просто сменили название нашего поезда, но мы были прицеплены к локомотиву Москвы. Мы если и не ехали за ним, то стояли и ржавели на этих рельсах. В 2014 году все поменялось. Россия официально названа врагом. Сейчас ни у кого нет сомнений в этом. Уже никто на государственном уровне (кроме ОПЗЖ) не говорит, что Россия нам друг, и мы можем иметь какие-либо отношения в этой ситуации. Но вместе с тем изменения в сознании так быстро не происходят", – отметил Сенцов.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

Теги: Россия, Украина, аннексия, боевики, Олег Сенцов, война на Донбассе
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