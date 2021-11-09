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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе пять раз открывали огонь по позициям ВСУ

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Раненных среди украинских военных 8 9 ноября нет
Раненных среди украинских военных 8–9 ноября нет
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки, 8 ноября, боевики пять раз нарушили режим тишины на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Вблизи Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенных пунктов Павлополь и Луганское Донецкой области стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новолуганского Донецкой области боевики обстреляли позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от Шумов Донецкой области оккупанты  вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С начала суток 9 ноября нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1235633400262607

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Теги: боевики, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, ООС
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