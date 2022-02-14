"Действовать нужно немедленно". Украинские деятели культуры обратились к мировым лидерам с призывом о мире

"Мы призываем всех мировых лидеров сделать все зависящее, чтобы украинское государство и его народ находились в покое. Россию, в свою очередь, призываем немедленно отвести войска. Ведь ваши лидеры говорят, что они за мир – так докажите это. Демократический Запад просим предоставить финансовую помощь и оружие для обороны", – отметили в заявлении.

Они добавили: история доказала, что Украина – миролюбивая страна.

"Когда играет музыка, демонстрируется фильм или свою картину рисует художник – грохот орудий не подходит такой работе. Мы хотим, чтобы украинцы мирно посещали театры, ходили в музеи, читали книги, смотрели фильмы. И работали на своей любимой работе. В ваших силах сделать это реальностью. Но действовать нужно немедленно", – подчеркнули деятели культуры.

Заявление подписали, в частности, художник Иван Марчук, дирижер Оксана Лынив, писатели Ирена Карпа, Сергей Жадан и Андрей Курков, солистка группы Go-A Катерина Павленко, режиссеры Сахра Карими, Олег Сенцов и Сергей Лозница, актриса Ирма Витовская.

На сайте опубликована ссылка на заявление, к которому могут присоединиться деятели культуры.