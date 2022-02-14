ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Действовать нужно немедленно". Украинские деятели культуры обратились к мировым лидерам с призывом о мире

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
История доказала, что Украина миролюбивая страна, подчеркнули в заявлении
История  доказала, что Украина – миролюбивая страна, подчеркнули в заявлении
Фото: depositphotos.com

Деятели культуры Украины – музыканты, писатели, художники, актеры – выступили с обращением к мировым лидерам на фоне угрозы вторжения России. Заявление 13 февраля опубликовали на сайте Министерства культуры и информполитики Украины.

"Мы призываем всех мировых лидеров сделать все зависящее, чтобы украинское государство и его народ находились в покое. Россию, в свою очередь, призываем немедленно отвести войска. Ведь ваши лидеры говорят, что они за мир – так докажите это. Демократический Запад просим предоставить финансовую помощь и оружие для обороны", – отметили в заявлении.

Они добавили: история  доказала, что Украина – миролюбивая страна.

"Когда играет музыка, демонстрируется фильм или свою картину рисует художник – грохот орудий не подходит такой работе. Мы хотим, чтобы украинцы мирно посещали театры, ходили в музеи, читали книги, смотрели фильмы. И работали на своей любимой работе. В ваших силах сделать это реальностью. Но действовать нужно немедленно", – подчеркнули деятели культуры.

Заявление подписали, в частности, художник Иван Марчук, дирижер Оксана Лынив, писатели Ирена Карпа, Сергей Жадан и Андрей Курков, солистка группы Go-A Катерина Павленко, режиссеры Сахра Карими, Олег Сенцов и Сергей Лозница, актриса Ирма Витовская.

На сайте опубликована ссылка на заявление, к которому могут присоединиться деятели культуры.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

Теги: Россия, Украина, Сергей Жадан, агрессия, угрозы, Олег Сенцов, Сергей Лозница, Иван Марчук, Ирена Карпа, режиссер, вторжение, актриса, Go-A, обращение, Катерина Павленко, Оксана Лынив, Сахра Карими
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Трохи сальца поднакопила". 48-летняя Королева в колготках в сетку показала растяжку
  "Трохи сальца поднакопила". 48-летняя Королева в колготках в сетку показала растяжку
"Иногда хочется задушить. Развестись – никогда". Цибульская показала объятия с мужем, который теряет блокноты и помнит важные даты
"Иногда хочется задушить. Развестись – никогда". Цибульская показала объятия с мужем, который теряет блокноты и помнит важные даты
  Злата Огневич рассказала о романе с женатым мужчиной
  Злата Огневич рассказала о романе с женатым мужчиной
Экранизация детектива "Смерть на Ниле" с Гадот и Хаммером стала лидером проката, собрав за выходные $12,8 млн
Экранизация детектива "Смерть на Ниле" с Гадот и Хаммером стала лидером проката, собрав за выходные $12,8 млн
"Что за раскоряка?", "Волочковская рогатка". 46-летняя Волочкова показала шпагат вверх ногами
"Что за раскоряка?", "Волочковская рогатка". 46-летняя Волочкова показала шпагат вверх ногами
Куриный паштет с соленым лимоном. Рецепт от эксперта
Куриный паштет с соленым лимоном. Рецепт от эксперта
Умерла мать экс-первой леди Грузии и бывшая теща Саакашвили
Умерла мать экс-первой леди Грузии и бывшая теща Саакашвили
"Что за орехи! Огонь". Каменских снялась в микрокупальнике с верхнего ракурса
"Что за орехи! Огонь". Каменских снялась в микрокупальнике с верхнего ракурса
"Остались друзьями". alyona alyona заявила, что спустя год рассталась со своим бойфрендом
"Остались друзьями". alyona alyona заявила, что спустя год рассталась со своим бойфрендом
  Букмекеры озвучили шансы представительницы Украины Алины Паш на победу в "Евровидении 2022"
  Букмекеры озвучили шансы представительницы Украины Алины Паш на победу в "Евровидении 2022"
"Такая горячая!", "Игривая!" Тина Кароль показала горячие образы с финала нацотбора на "Евровидение 2022"
"Такая горячая!", "Игривая!" Тина Кароль показала горячие образы с финала нацотбора на "Евровидение 2022"
  "Местные власти говорят, что нет средств". Жители Рязанской области попросили Тарантино дать им денег на ремонт здания
  "Местные власти говорят, что нет средств". Жители Рязанской области попросили Тарантино дать им денег на ремонт здания
"Я сейчас тебе по башке дам!" Киркоров и Тодоренко поскандалили из-за Ани Лорак
"Я сейчас тебе по башке дам!" Киркоров и Тодоренко поскандалили из-за Ани Лорак
"Внезапный такой поворот. Крутой союз", "Совсем неожиданно". Стало известно имя нового избранника дизайнера Кати Сильченко. Фото
"Внезапный такой поворот. Крутой союз", "Совсем неожиданно". Стало известно имя нового избранника дизайнера Кати Сильченко. Фото
"Всегда люблю". Марина Порошенко с синим маникюром и в черной маске показала объятия с супругом
"Всегда люблю". Марина Порошенко с синим маникюром и в черной маске показала объятия с супругом
"Ого!", "Какие-то слишком похожие". Мендель показала романтические снимки со своим возлюбленным Кухтой
"Ого!", "Какие-то слишком похожие". Мендель показала романтические снимки со своим возлюбленным Кухтой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук назвала размер своей груди и снялась в прозрачном бюстгальтере (122767)
2
"Мурат так много потерял". Лорак опубликовала новое видео с дочерью, и бывший муж на него отреагировал (112135)
3
"Забеременела от банщика", "Белье, простите, видно". 46-летняя Волочкова появилась на съемках шоу в откровенном наряде (95479)
4
Зибров, Нина Матвиенко, Бобул и сестра Ротару рассказали, какие у них пенсии (89782)
5
Как выглядел "танцующий миллионер" Джанлука Вакки до того, как стал знаменитым: 10 фото (37031)
6
"Все равно исподтишка сняли". Петрожицкая заявила, что просила Осадчую не снимать ее бойфренда, но ведущая проигнорировала ее просьбу (21789)
7
"Очень выросли", "Гарри изменился. Красивый парень растет". В сети обсуждают фотосессию детей Пугачевой и Галкина (20024)
8
Белла Хадид снялась в прозрачном коротком топе в сетку для рекламной кампании бренда Michael Kors (19360)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS