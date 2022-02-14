Гордон: Офис президента распускает слухи, что Гордон уехал за границу. Даже не надейтесь. Мы отсюда не уедем. Видео

Гордон: Ребята, мы в Киеве. Пусть те, кто в этом сомневаются, даже не надеются, что мы куда-то уедем Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube

Видео обнародовано в Instagram Гордона.

"В Киеве сейчас 22.57. Тупорылый Офис нашего президента распускает слухи, что Гордон уехал за границу. Спешно, срочно сбежал, записал патриотическое видео и сбежал. Сидим с женой по имени Алеся Бацман дома. Никого не трогаем, пьем коньяк за этих идиотов из ОП. Лучше бы вы так Родину защищали, во всяком случае, лучше бы обратились к народу, рассказали, что тут всем делать. Собаки тупые. Пьем за то, чтобы [президент РФ Владимир] Путин не дернулся, а если дернется получил по зубам и никогда больше не дергался на нашу страну", – сказал Гордон.

Бацман ответила, что будет пить не за Офис президента, а за украинский народ, которому "не повезло иметь такое руководство в такой трудный для страны момент", и за терпение украинцев.

"Чтобы у вас не было сомнений, что мы сейчас находимся дома, покажу вам: вот – канал "Киев", время 22.58", – сказал журналист, подойдя к телевизору.

"Ребята, мы в Киеве. Пусть те, кто в этом сомневаются, даже не надеются, что мы куда-то уедем. Мы отсюда не уедем никуда, это наш город. Держимся", – добавил он.