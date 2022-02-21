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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе украинский военный подорвался на взрывчатке

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С 17 февраля на Донбассе усугубилась ситуация с обстрелами
С 17 февраля на Донбассе усугубилась ситуация с обстрелами
Фото: depositphotos.com

На Донбассе с начала суток, 21 февраля, уже двое раненых украинских военных. Об этом сообщил начальник пресс-службы операции Объединенных сил Павел Ковальчук, брифинг опубликован на Facebook-странице ООС.

"В результате обстрела один военнослужащий получил боевую травму, состояние его здоровья – удовлетворительное. Еще один военный получил ранение вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Состояние его здоровья – тяжелое", – сообщил он.

Украинским военным предоставили медицинскую помощь и эвакуировали в больницы.

Всего к 16.00 в штабе зафиксировали 32 нарушения режима тишины на Донбассе, из них 31 раз боевики использовали запрещенное вооружение.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/467325635054270/

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предположил, что провокации в ОРДЛО организовываются для оправдания ввода на оккупированную территорию регулярных воинских частей из России под видом миротворцев.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, взрыв, обстрелы, война в Украине, пострадавшие, война на Донбассе, ООС
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