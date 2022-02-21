На Донбассе украинский военный подорвался на взрывчатке

С 17 февраля на Донбассе усугубилась ситуация с обстрелами Фото: depositphotos.com

"В результате обстрела один военнослужащий получил боевую травму, состояние его здоровья – удовлетворительное. Еще один военный получил ранение вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Состояние его здоровья – тяжелое", – сообщил он.

Украинским военным предоставили медицинскую помощь и эвакуировали в больницы.

Всего к 16.00 в штабе зафиксировали 32 нарушения режима тишины на Донбассе, из них 31 раз боевики использовали запрещенное вооружение.