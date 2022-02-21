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Путин и Байден согласились на участие в саммите по безопасности, предложенном Макроном

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Подготовка к встрече Байдена и Путина должна начаться 24 февраля
Подготовка к встрече Байдена и Путина должна начаться 24 февраля
Фото: EPA

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин согласились провести саммит для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе. Об этом говорится на сайте Белого дома 20 февраля.

"Президент Байден в принципе согласился на встречу с президентом Путиным... Опять же, если не произойдет вторжения [в Украину]. Мы всегда готовы к дипломатии. Мы также готовы к быстрым и суровым последствиям, если Россия вместо этого выберет войну", – говорится в сообщении.

При этом в администрации президента США отметили, что сейчас Россия продолжает подготовку к полномасштабному нападению на Украину в ближайшее время.

Формат саммита по безопасности лидерам США и РФ предложил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает пресс-служба Елисейского дворца. Подготовить этот саммит должны госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече 24 февраля.

Контекст:

В конце октября прошлого года американские СМИ сообщили, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе полномасштабного вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни. В то же время украинские власти заявляли, что западные страны преувеличивают опасность.

Министр обороны Украины Алексей Резников 14 февраля заявил, что вблизи границы Украины находится 125 тыс. наземного компонента войск РФ. По его словам, в настоящее время Россия не создала наступательные ударные группировки ни на одном из участков вблизи границы Украины.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации. СШАНАТО и Украина заявляли, что пока не видят существенного отвода российских войск от украинских границ.

17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны более 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. В частности, 20 февраля боевики 80 раз открывали огонь.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Франция, Сергей Лавров, Джо Байден, Белый дом, Энтони Блинкен, война в Украине, Эммануэль Макрон
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