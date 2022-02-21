Путин и Байден согласились на участие в саммите по безопасности, предложенном Макроном

"Президент Байден в принципе согласился на встречу с президентом Путиным... Опять же, если не произойдет вторжения [в Украину]. Мы всегда готовы к дипломатии. Мы также готовы к быстрым и суровым последствиям, если Россия вместо этого выберет войну", – говорится в сообщении.

При этом в администрации президента США отметили, что сейчас Россия продолжает подготовку к полномасштабному нападению на Украину в ближайшее время.

Формат саммита по безопасности лидерам США и РФ предложил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает пресс-служба Елисейского дворца. Подготовить этот саммит должны госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече 24 февраля.