"Решение будет принято… сегодня… я вас хочу поблагодарить". Путин заявил, что примет решение по поводу признания "ЛДНР"

Путин пообещал принять решение относительно признания "ЛДНР", но из его слов до конца не ясно, когда это произойдет Фото: ЕРА

Перед этим российские топ-чиновники озвучили тезисы российской пропаганды о "геноциде" на Донбассе, "защите русскоязычных" и о якобы отказе Киева от выполнения Минских соглашений.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко попросили Путина признать "независимость" "ЛДНР", а сам Путин заявил, что ранее не обсуждал этот вопрос с членами Совета безопасности.

"Решение будет принято... сегодня... я вас хочу поблагодарить за эту встречу, совещание", – сказал Путин в конце заседания. Он выделил паузами слово "сегодня", и некоторые СМИ пришли к выводу, что речь идет о принятии решения 21 февраля. Запись этого момента обнародовало "РИА Новости".

Сегодняшнее заседание Совбеза, вероятно, было записано заранее – СМИ обратили внимание, что часы выступавшего якобы в прямой трансляции министра обороны Сергея Шойгу показывали время, которое не совпадало с реальным на пять часов.