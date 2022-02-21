Саакашвили объявил бессрочную голодовку: Увидите, если будет необходимо, как умирают настоящие лидеры

"С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную, полную голодовку, эта голодовка – реакция на то, как обращается режим со мной и нашим народом. Мое здоровье имеет далеко не первоочередное значение", – сказал Саакашвили.
По словам политика, его "голландский интернист" говорил, что "повторная голодовка категорически исключена", она может привести к летальному исходу.
"Я иду на это. Пусть все увидят, что значит любовь к Родине, пусть все увидят, что значит ставить выше [всего] свою страну", – заявил Саакашвили.
Он считает, что является жертвой мести со стороны президента России Владимира Путина за произошедшую в 2008 году российско-грузинскую войну.
"Мы не начинали войну, мы спасли Грузию, и за это я теперь наказываюсь, и в том числе это осуществляется по заданию Путина существующим режимом и мафиозным кланом осознанно – моя инвалидизация и убийство. Заявляю об этом с полной ответственностью. Исходя из этого, хочу сказать, что вы не сможете получить то, чтобы я тихо угас. Вы увидите, если будет необходимо, как с высоко поднятой головой умирают настоящие президенты и настоящие лидеры", – объяснил Саакашвили.
В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. В последние годы политик жил в Украине.
1 октября 2021 года политик сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.
19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.
Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.
30 декабря Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави.
Саакашвили заявил 13 января 2022 года в суде, что лечение, которое он получил в горийском госпитале, еще больше подорвало его здоровье.