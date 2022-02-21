Саакашвили объявил бессрочную голодовку: Увидите, если будет необходимо, как умирают настоящие лидеры

"С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную, полную голодовку, эта голодовка – реакция на то, как обращается режим со мной и нашим народом. Мое здоровье имеет далеко не первоочередное значение", – сказал Саакашвили.

По словам политика, его "голландский интернист" говорил, что "повторная голодовка категорически исключена", она может привести к летальному исходу.

"Я иду на это. Пусть все увидят, что значит любовь к Родине, пусть все увидят, что значит ставить выше [всего] свою страну", – заявил Саакашвили.

Он считает, что является жертвой мести со стороны президента России Владимира Путина за произошедшую в 2008 году российско-грузинскую войну.

"Мы не начинали войну, мы спасли Грузию, и за это я теперь наказываюсь, и в том числе это осуществляется по заданию Путина существующим режимом и мафиозным кланом осознанно – моя инвалидизация и убийство. Заявляю об этом с полной ответственностью. Исходя из этого, хочу сказать, что вы не сможете получить то, чтобы я тихо угас. Вы увидите, если будет необходимо, как с высоко поднятой головой умирают настоящие президенты и настоящие лидеры", – объяснил Саакашвили.