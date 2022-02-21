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Саакашвили объявил бессрочную голодовку: Увидите, если будет необходимо, как умирают настоящие лидеры

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Саакашвили находится в Грузии с октября
Саакашвили находится в Грузии с октября
Фото: ЕРА

Находящийся под стражей в Грузии бывший президент страны, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили объявил 21 февраля на судебном заседании, что объявляет бессрочную голодовку. Об этом сообщает Грузия Online.

"С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную, полную голодовку, эта голодовка – реакция на то, как обращается режим со мной и нашим народом. Мое здоровье имеет далеко не первоочередное значение", – сказал Саакашвили.

По словам политика, его "голландский интернист" говорил, что "повторная голодовка категорически исключена", она может привести к летальному исходу.

"Я иду на это. Пусть все увидят, что значит любовь к Родине, пусть все увидят, что значит ставить выше [всегосвою страну", – заявил Саакашвили.

Он считает, что является жертвой мести со стороны президента России Владимира Путина за произошедшую в 2008 году российско-грузинскую войну.

"Мы не начинали войну, мы спасли Грузию, и за это я теперь наказываюсь, и в том числе это осуществляется по заданию Путина существующим режимом и мафиозным кланом осознанно – моя инвалидизация и убийство. Заявляю об этом с полной ответственностью. Исходя из этого, хочу сказать, что вы не сможете получить то, чтобы я тихо угас. Вы увидите, если будет необходимо, как с высоко поднятой головой умирают настоящие президенты и настоящие лидеры", – объяснил Саакашвили.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. В последние годы политик жил в Украине. 

1 октября 2021 года политик сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

30 декабря Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави.

Саакашвили заявил 13 января 2022 года в суде, что лечение, которое он получил в горийском госпитале, еще больше подорвало его здоровье.

Теги: Владимир Путин, Грузия, здоровье, Михаил Саакашвили, суды, политика, голодовка, президент
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