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ПОЛИТИКА

Украина признала Саакашвили потерпевшим от плохого обращения в грузинской тюрьме

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Саакашвили с октября 2021 года находится в грузинской тюрьме
Саакашвили с октября 2021 года находится в грузинской тюрьме
Фото: EPA

Украина официально признала главу Исполнительного комитета Национального совета реформ Михаила Саакашвили потерпевшим в деле о ненадлежащем обращении в грузинской тюрьме. Об этом сообщила в Facebook омбудсмена Людмила Денисова.

По словам Денисовой, процессуальный руководитель Офиса генпрокурора Украины признал Саакашвили потерпевшим в соответствии со статьей 55 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Она добавила, что 14 января 2022 года было начато производство по факту совершения преступления против Саакашвили, предусмотренного частью 3 статьи 365 Уголовного Кодекса Украины, а именно превышение служебных полномочий работниками правоохранительных органов Грузии при содержании политика.

"Признание Михаила Саакашвили потерпевшим произошло с учетом того, что ему причинен физический и моральный ущерб неправомерными действиями работников правоохранительных органов Грузии", – отметила омбудсмен.

По словам Денисовой, этот процессуальный статус дает основания Саакашвили в дальнейшем воспользоваться своими правами как потерпевшего на разных стадиях уголовного производства.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/483310166483594

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. В последние годы политик жил в Украине. 

1 октября 2021 года политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

30 декабря Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави.

Саакашвили заявил 13 января 2022 года в суде, что лечение, которое он получил в горийском госпитале, еще больше подорвало его здоровье.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, Людмила Денисова, омбудсмен, задержание Саакашвили в Грузии
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