Украина признала Саакашвили потерпевшим от плохого обращения в грузинской тюрьме

Саакашвили с октября 2021 года находится в грузинской тюрьме Фото: EPA

По словам Денисовой, процессуальный руководитель Офиса генпрокурора Украины признал Саакашвили потерпевшим в соответствии со статьей 55 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Она добавила, что 14 января 2022 года было начато производство по факту совершения преступления против Саакашвили, предусмотренного частью 3 статьи 365 Уголовного Кодекса Украины, а именно превышение служебных полномочий работниками правоохранительных органов Грузии при содержании политика.

"Признание Михаила Саакашвили потерпевшим произошло с учетом того, что ему причинен физический и моральный ущерб неправомерными действиями работников правоохранительных органов Грузии", – отметила омбудсмен.

По словам Денисовой, этот процессуальный статус дает основания Саакашвили в дальнейшем воспользоваться своими правами как потерпевшего на разных стадиях уголовного производства.