Соратник Саакашвили заявил, что состояние здоровья политика ухудшилось

Саакашвили заявлял, что лечение, которое он получил в горийском госпитале, еще больше подорвало его здоровье Фото: EPA

Вашадзе сказал, что лечение Саакашвили должно быть изменено, для этого необходимо специальное оборудование. Депутат также заявил, что в середине февраля навестит экс-президента и надеется, что к тому времени власти Грузии примут меры для того, чтобы не допустить ухудшения состояния Саакашвили.

30 декабря 2021 года Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави.

Адвокат Шота Тутберидзе 1 января рассказал, что Саакашвили находится в тяжелом состоянии, он не может сам принимать пищу.

Возлюбленная Саакашвили, депутат Верховной Рады Украины от "Слуги народа" Елизавета Ясько заявляла, что после перевода в тюрьму с 1-го по 10 января Саакашвили "был практически изолирован". 10 января его навещала мать, а 12 января, по словам Ясько, – украинский консул.

Саакашвили заявил 13 января в суде, что лечение, которое он получил в горийском госпитале, еще больше подорвало его здоровье.