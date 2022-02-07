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Соратник Саакашвили заявил, что состояние здоровья политика ухудшилось

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Саакашвили заявлял, что лечение, которое он получил в горийском госпитале, еще больше подорвало его здоровье
Саакашвили заявлял, что лечение, которое он получил в горийском госпитале, еще больше подорвало его здоровье
Фото: EPA

Состояние здоровья третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в тюрьме в Рустави, ухудшилось. Об этом после посещения политика 7 февраля заявил Григол Вашадзе, депутат парламента Грузии, один из лидеров партии "Единое национальное движение", сообщил телеканал "Мтавари".

Вашадзе сказал, что лечение Саакашвили должно быть изменено, для этого необходимо специальное оборудование. Депутат также заявил, что в середине февраля навестит экс-президента и надеется, что  к тому времени власти Грузии примут меры для того, чтобы не допустить ухудшения состояния Саакашвили.

30 декабря 2021 года Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави.

Адвокат Шота Тутберидзе 1 января рассказал, что Саакашвили находится в тяжелом состоянии, он не может сам принимать пищу.

Возлюбленная Саакашвили, депутат Верховной Рады Украины от "Слуги народа" Елизавета Ясько заявляла, что после перевода в тюрьму с 1-го по 10 января Саакашвили "был практически изолирован". 10 января его навещала мать, а 12 января, по словам Ясько, – украинский консул.

Саакашвили заявил 13 января в суде, что лечение, которое он получил в горийском госпитале, еще больше подорвало его здоровье.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. В последние годы политик жил в Украине. 

1 октября 2021 года политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

Теги: Грузия, здоровье, Михаил Саакашвили, тюрьма, голодовка, Григол Вашадзе, Елизавета Ясько, задержание Саакашвили в Грузии
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